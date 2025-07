Forbes reafirma su compromiso con Latinoamérica con un nuevo acuerdo de licencia para ediciones locales en México, Colombia, Perú, Chile, América Central y República Dominicana

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Forbes anunció hoy un acuerdo histórico con Casa Plinio, S.A. de C.V., dirigida por el director ejecutivo Dante Acevedo, para restablecer y fortalecer de manera significativa las operaciones de sus ediciones impresas y digitales locales de Forbes, como así también sus eventos en México, Colombia, Perú, Chile, América Central y la República Dominicana. Esta alianza estratégica marca una nueva era en el compromiso de Forbes por promover los negocios y el espíritu emprendedor en Latinoamérica.

Forbes y Casa Plinio se han comprometido y han realizado importantes inversiones en el mercado latinoamericano. Ambas han dado grandes pasos y adoptado tácticas para mejorar el contenido editorial, las redes sociales, los eventos y el control comercial de la marca Forbes en estos mercados. Junto con Forbes, Casa Plinio colaborará para fortalecer la cobertura editorial de Forbes sobre negocios y emprendimientos, a fin de conectar con las audiencias de Forbes de manera eficaz y potenciar a las comunidades en estos mercados clave.

“Forbes es sinónimo de éxito y estamos comprometidos con aumentar su presencia en la región y destacar a los exitosos líderes comerciales locales en México, Colombia, Perú, Chile, República Dominicana y más allá”, manifestó Dante Acevedo, director ejecutivo de Casa Plinio. “Nuestra visión es la de restablecer por completo a Forbes como la voz indispensable para los negocios y la innovación, combinando estándares globales con profundos conocimientos del mercado a fin de servir a nuestros lectores y socios con más eficacia que nunca”.

Como parte de este nuevo acuerdo integral, Forbes trabajará codo a codo con Casa Plinio para asegurarse de que el contenido de las ediciones con licencia coincida con los reconocidos estándares globales de periodismo e integridad de las marcas. Para reforzar este compromiso, Forbes ha nombrado a Jonathan Torres como el nuevo director editorial de Forbes Latinoamérica. En su función, Torres supervisará todas las ediciones de Forbes en la región incluidas las operaciones editoriales de Casa Plinio en Forbes México y las otras cinco ediciones, asegurando que se mantengan la integridad editorial y ética de Forbes. También facilitará la cooperación editorial permanente con otras ediciones de Forbes en Latinoamérica, incluidas las de Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El equipo directivo de Casa Plinio que respalda esta iniciativa está conformado por Mariano Benítez (director de Marketing), Martín Celaya (director de Finanzas) y Carlos Valerio (director de Tecnología). Asimismo, se enunciaron los jefes de redacción de todas las ediciones, entre ellos, Diego Salazar para México; José Caparroso para Colombia; Laura Villahermosa para Perú y provisoriamente para Chile, y Eladio González para las ediciones de República Dominicana y América Central.

El editor recientemente nombrado de Forbes México, Diego Salazar, es un galardonado periodista, editor y autor de libros, que ha colaborado con The Washington Post, VICE, The New York Times, Radio Ambulante, Ojo-Público, RPP Radio, Foreign Policy y El País, entre otros.

“Estamos entusiasmados por colaborar con Casa Plinio y estos líderes excepcionales, incluido nuestro nuevo director editorial regional, Jonathan Torres, para relanzar Forbes en estos mercados clave”, dijo Peter Hung, presidente de Licencias e Iniciativas de Marca. “Este enfoque integral, que combina un sólido liderazgo local con supervisión directa de Forbes, refuerza nuestro compromiso inquebrantable por brindar el contenido periodístico y atractivo de la más alta calidad que defina a la marca Forbes a nivel mundial, aquí mismo en Latinoamérica”.

De cara al futuro, Casa Plinio planea lanzar varias iniciativas clave para reconectar con el mercado y destacar la renovada presencia de Forbes. Estas incluirán un nuevo repertorio de contenido y eventos de alto impacto. La estrategia de Casa Plinio incluye la creación de foros exclusivos sobre innovación y sostenibilidad; y el desarrollo de nuevas plataformas digitales para visibilizar a los líderes emergentes.

Forbes sigue comprometido con servir a mercados y audiencias en todo el mundo, con 49 ediciones locales en más de 80 países y continúa siendo una fuente creíble de noticias por su periodismo confiable.

Acerca de Forbes

Forbes es una emblemática marca de medios global que ha simbolizado el éxito durante más de un siglo. Impulsada por un periodismo que informa e inspira, Forbes destaca a los protagonistas y las acciones que transforman industrias, alcanzan el éxito y generan impacto en el mundo. La marca conecta y convoca a las comunidades más influyentes: desde multimillonarios y líderes empresariales hasta emprendedores emergentes, creadores e innovadores. Forbes llega a más de 140 millones de personas cada mes en todo el mundo a través de su periodismo confiable, los eventos insignia ForbesLive y 49 ediciones locales con licencia en 80 países.

Acerca de Casa Plinio

Casa Plinio S.A. es el licenciatario y operador exclusivo de la marca mediática Forbes en México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y República Dominicana. A través de una estrategia robusta y multiplataforma, lidera el desarrollo y ejecución de Forbes en estos territorios —incluidas publicaciones impresas, plataformas digitales, redes sociales, eventos premium, contenido de marca y excelencia editorial. Impulsada por un periodismo riguroso, Casa Plinio ofrece a través de la marca Forbes historias que destacan el éxito, la innovación y el impacto, alcanzando a más de 100 millones de personas anualmente en sus mercados. Respaldada por la fortaleza global de la marca Forbes, Casa Plinio crea y produce contenido y experiencias que resuenan con las audiencias más influyentes de la región —desde líderes empresariales y emprendedores hasta agentes de cambio y visionarios."

