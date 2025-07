Mary Kay onthult Duurzaamheidsrapport 2025, met belangrijke mijlpalen op sociaal, economisch en milieugebied

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijd pleitbezorger voor duurzaamheid en empowerment van vrouwen, heeft vandaag de publicatie van haar Duurzaamheidsrapport 2025 aangekondigd. Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de verbintenissen van het bedrijf voor 2030 en de mijlpalen die het bedrijf in 2024 heeft bereikt om wereldwijd voor een positieve impact te zorgen.

Het jaarverslag benadrukt Mary Kay's decennialange toewijding aan sociale, economische en milieuduurzaamheid – kernpijlers die centraal staan in de bedrijfsstrategie en haar doelgerichte erfgoed, geworteld in de missie van het bedrijf om 'het leven van vrouwen wereldwijd te verrijken.'

"Al meer dan 60 jaar zet ons bedrijf zich in voor een bedrijfsmodel en belangrijke initiatieven die vrouwen empoweren, de planeet helpen beschermen en veerkrachtige gemeenschappen modelleren," aldus Ryan Rogers, Chief Executive Officer van Mary Kay. "Het rapport van dit jaar bevestigt onze doelen en verbintenissen, terwijl het de meetbare en betekenisvolle impact viert die we wereldwijd creëren."

Van productbeheer en biodiversiteitsbehoud tot het bevorderen van gelijkheid en economische inclusie van vrouwen, en het versnellen van digitaliseringsinspanningen om ondernemerschap te stimuleren, Mary Kay blijft duurzaamheid opnemen in elk facet van haar bedrijf. Hieronder volgen de belangrijkste hoogtepunten voor 2024:

Milieu:

Verantwoorde verpakkingen: We hebben onze verbintenissen bevestigd om de plasticintensiteit te verminderen, het gerecyclede materiaal na consumptie (PCR) te verhogen en het aantal recycleklare/recyclebare verpakkingen 1 te vergroten. Zo bevat de fles van Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion 94% PCR.

We hebben onze verbintenissen bevestigd om de plasticintensiteit te verminderen, het gerecyclede materiaal na consumptie (PCR) te verhogen en het aantal recycleklare/recyclebare verpakkingen te vergroten. Zo bevat de fles van Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® Toning Lotion 94% PCR. Duurzame inkoop: 93% van de door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) gecertificeerde palmolie werd in 2024 door onze leveranciers gebruikt en 80% van onze shea-olie werd betrokken van leveranciers die lid zijn van de Global Shea Alliance (GSA).

93% van de door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) gecertificeerde palmolie werd in 2024 door onze leveranciers gebruikt en 80% van onze shea-olie werd betrokken van leveranciers die lid zijn van de Global Shea Alliance (GSA). Waterbeheer: 100% van het water dat wordt gebruikt in onze wereldwijde R&D- en productiefaciliteit Richard R. Rogers (R3) in Texas wordt gezuiverd en gerecycled naar het lokale stroomgebied.

100% van het water dat wordt gebruikt in onze wereldwijde R&D- en productiefaciliteit Richard R. Rogers (R3) in Texas wordt gezuiverd en gerecycled naar het lokale stroomgebied. Impactpartnerschappen: Viering van de 37-jarige samenwerking met The Nature Conservancy (TNC), goed voor 100 ondersteunde natuurbeschermingsprojecten, en de 16-jarige samenwerking met de Arbor Day Foundation (ADF) om ecosystemen in Texas en de rest van de wereld te behouden door middel van 34 projecten.

Sociaal:

Pink Changing Lives® : $ 230 miljoen USD gedoneerd in geld en materiële donaties door Mary Kay Inc. en haar vier door het bedrijf gesponsorde stichtingen wereldwijd sinds 1996 2 .

$ 230 miljoen USD gedoneerd in geld en materiële donaties door Mary Kay Inc. en haar vier door het bedrijf gesponsorde stichtingen wereldwijd sinds 1996 . Empowerment van vrouwen: Meer dan 600.000 vrouwen wereldwijd positief beïnvloed door zinvolle programma's op mondiaal, regionaal en lokaal niveau (2024).

Meer dan 600.000 vrouwen wereldwijd positief beïnvloed door zinvolle programma's op mondiaal, regionaal en lokaal niveau (2024). Toekomst van STEM: 37 beurzen toegekend aan jonge vrouwen uit 16 landen die een STEM-loopbaan ambiëren en 8 beurzen toegekend aan vrouwelijke studenten via de 'Madam C.J. Walker Scholarships' van The Society of Cosmetic Chemists (SCC), gesponsord door Mary Kay (2024).

37 beurzen toegekend aan jonge vrouwen uit 16 landen die een STEM-loopbaan ambiëren en 8 beurzen toegekend aan vrouwelijke studenten via de 'Madam C.J. Walker Scholarships' van The Society of Cosmetic Chemists (SCC), gesponsord door Mary Kay (2024). Impactpartnerschappen: Mary Kay diende als speciale prijsorganisatie op de International Science and Engineering Fair (ISEF) in 2024.

Economisch:

Vrouwenkracht: 63% van het wereldwijde personeelsbestand van Mary Kay is vrouw en 57% van de leidinggevende posities wordt bekleed door vrouwen in onze top 10 markten. 60% van ons managementteam is vrouw 3 .

63% van het wereldwijde personeelsbestand van Mary Kay is vrouw en 57% van de leidinggevende posities wordt bekleed door vrouwen in onze top 10 markten. 60% van ons managementteam is vrouw . Wereldwijde voetafdruk: Mary Kay breidde uit naar Kirgizië.

Mary Kay breidde uit naar Kirgizië. Digitalisering: De digitale verkoopervaring werd opnieuw vormgegeven door digitale kansen te omarmen, terwijl we het kenmerk van persoonlijke service en aandacht van onze onafhankelijke schoonheidsspecialisten behouden. In 2024 lanceerde Mary Kay de campagne 'Phygital' in Mexico en Brazilië, gevolgd door Colombia in 2025.

De digitale verkoopervaring werd opnieuw vormgegeven door digitale kansen te omarmen, terwijl we het kenmerk van persoonlijke service en aandacht van onze onafhankelijke schoonheidsspecialisten behouden. In 2024 lanceerde Mary Kay de campagne 'Phygital' in Mexico en Brazilië, gevolgd door Colombia in 2025. Belangenbehartiging: Betrokken bij meer dan 100 brancheorganisaties wereldwijd in verband met een reeks beleidsonderwerpen, van directe verkoop en ondernemerschap tot persoonlijke verzorging, toeleveringsketen en logistiek. In Brazilië droeg Mary Kay bij aan het beleidsdocument van de G20 Employment & Education Task Force (B20).Beleidsdocument.

IN 2024 EN 2025 VERDIENDE MARY KAY BELANGRIJKE ERKENNINGEN:

Het Duurzaamheidsrapport 2025 van Mary Kay is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en dient als benchmark voor belanghebbenden en partners die de collectieve impact willen vergroten.

Bekijk hier het volledige rapport.

Over Mary Kay

Als een van de eerste doorbrekers van het zogenaamde glazen plafond, richtte Mary Kay Ash in 1963 haar schoonheidsmerk op in Texas met één doel: het leven van vrouwen verrijken. Die droom kwam tot bloei en werd een wereldwijd bedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopteamleden in meer dan 40 markten. Al meer dan 60 jaar geeft de Mary Kay-kans vrouwen de mogelijkheid om hun eigen toekomst te bepalen door middel van onderwijs, mentorschap, belangenbehartiging en innovatie. Mary Kay zet zich in voor de wetenschap achter schoonheid en de productie van geavanceerde huidverzorging, kleurcosmetica, voedingssupplementen en parfums. Mary Kay gelooft in het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties, het beschermen van vrouwen die getroffen zijn door kanker en huiselijk geweld, en het aanmoedigen van jongeren om hun dromen te volgen. Lees meer op marykayglobal.com. Vind ons op Facebook, Instagram en LinkedIn, of volg ons op X

1 Alleen recyclebaar waar de faciliteiten aanwezig zijn. 2 Hoewel het bedrijf al tientallen jaren filantropische steun verleent aan goede doelen, begon de officiële documentatie in 1996 met de oprichting van de Mary Kay Ash Foundation® (VS). 3 Vrouwelijke vertegenwoordiging en leiderschap bij Mary Kay (mei 2025). 4 'Bron Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, waarde van de verkoop bij RSP, gegevens 2024' Expand

