Primer paciente inscrito en el estudio Vanguard del National Cancer Institute, que evalúa la prueba de detección multicáncer Shield de Guardant Health

El estudio, que aborda la viabilidad del uso de pruebas de detección multicáncer en futuros ensayos, pretende contar hasta 24 000 participantes

Shield MCD ha sido revisado por la FDA como parte de la exención de dispositivo en investigación (IDE) del NCI

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), empresa líder en oncología de precisión, ha anunciado hoy que ha comenzado la inscripción de pacientes en el Estudio Vanguard del National Cancer Institute (NCI) para evaluar la tecnología emergente de detección multicáncer (MCD, por sus siglas en inglés). La prueba multicáncer Shield™ de Guardant se ha elegido para utilizarla en el estudio de cuatro años, que tiene como objetivo de incluir hasta 24 000 pacientes y evaluar el uso de las pruebas MCD —análisis de sangre que pueden detectar simultáneamente varios tipos de cáncer— en futuros ensayos controlados aleatorios. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

