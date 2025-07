Uprise und Gurobi optimieren partnerschaftlich den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen in Kroatien

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Uprise, ein vielfach bewährter Experte für die Transformation der europäischen Energielandschaft, hat im Rahmen der Partnerschaft mit Gurobi Optimization, LLC, dem führenden Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, für den norwegischen staatlichen Energieerzeuger eine optimierte Marktzugangsstrategie für den Einsatz von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) in Kroatien entwickelt.

Statkraft, der größte Produzent erneuerbarer Energien in Europa, benötigte ein Finanzmodell, das die Rentabilität des geplanten Projekts belegt. Das Unternehmen wandte sich an Uprise, ein kroatisches Energieberatungs- und Softwareentwicklungsunternehmen, um Hilfe bei der Entwicklung einer umfassenden Marktzugangsstudie zu erhalten.

Als Partner von Gurobi konnte Uprise den schnellsten Mathematischen Solver auf dem Markt nutzen – eine Eigenschaft, die sich für den Erfolg des Projekts von Statkraft als entscheidend herausstellte.

„Im Energiesektor ist Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung extrem wichtig, denn die Probleme sind sehr komplex. Beispielsweise werden Optimierungen des Energieportfolios und des Stromnetzes in der Regel täglich, oft sogar mehrmals täglich und meist unter strengen Zeitvorgaben durchgeführt“, erklärte Zlatko Ofak, Leiter für Geschäftsentwicklung und Innovation bei Uprise.

Anhand von Kosten- und Marktdaten sowie marktbezogenen und technischen Randbedingungen modellierte Uprise den kroatischen Markt und konnte mit Gurobi Optimizer eine optimale Handelsstrategie, sowie Finanzprognosen und wichtige Leistungsindikatoren wie die interne Rendite (IRR) entwickeln.

Durch die Simulation hunderter potenzieller Marktsituationen hat das Optimierungsmodell die besten Strategien aufzeigen können – einschließlich einer Steigerung der prognostizierten Einnahmen um 12 bis 25 % aufgrund des nun stündlichen Multimarkt-Optimierungsansatzes sowie der in Zukunft detaillierter möglichen Einblicke in optimale Ansätze für die täglich anzuwendende Marktstrategie.

„Mit dieser Studie konnten wir verschiedene Marktansätze vergleichen, analysieren und dadurch verstehen, welches Szenario für uns am besten geeignet ist, um in Kroatien voranzukommen“, sagte Krešimir Benčić, Senior Project Developer bei Statkraft. „Wir verfügen nun über die Informationen, die wir dem Vorstand präsentieren müssen, und haben wertvolles Feedback erhalten, das wir auch nutzen können, wenn wir in Zukunft weitere Batterieprojekte vorantreiben.“

„Wir sind stolz darauf, mit Uprise zusammenzuarbeiten, um Unternehmen wie Statkraft dabei zu unterstützen, sich in einer zunehmend komplexen Energielandschaft zurechtzufinden und Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft zu entwickeln“, sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden ihre komplexen Geschäftsmodelle in Sekundenschnelle lösen und optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Energiesystemoptimierung, Personaleinsatzplanung oder Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung von Lieferketten und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi Optimizer aus dem jeweiligen Modell die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien tätig. Das Unternehmen bedient Kunden aus nahezu allen Branchen, darunter Organisationen wie SAP, Air France und die US National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie uns an: +1 713 871-9341.

