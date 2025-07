PUMA und Manchester City geben langfristige Verlängerung ihrer erfolgreichen Partnerschaft bekannt

HERZOGENAURACH, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Das Sportunternehmen PUMA und der Premier League-Fußballverein Manchester City haben eine langfristige Verlängerung ihrer Partnerschaft unterzeichnet, die seit der Saison 2019/20 alle Erwartungen auf und neben dem Platz übertroffen hat.

Als Teil der Vertragsverlängerung werden PUMA und Manchester City auch in den kommenden Spielzeiten innovative Produkte entwickeln, um die weltweit stetig wachsende Fangemeinde des Vereins zu begeistern.

„Die Partnerschaft zwischen PUMA und Manchester City ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein großer Erfolg“, sagte Arthur Hoeld, CEO von PUMA. „Die Trophäen, die perfekte Bühne für unsere Performance-Produkte und der kommerzielle Erfolg waren außergewöhnlich.“

PUMA hat während der Partnerschaft viele Erfolge mit dem Verein gefeiert – darunter vor allem den Triple-Sieg in der Saison 2022/23, vier Premier-League-Titel in Folge und mehrere Siege in nationalen Pokalwettbewerben für das Team der Männer sowie einen FA-Cup- und einen Ligapokalsieg für Manchester City Women.

Außerdem hat im Laufe der Partnerschaft die Elite Development Squad (EDS) von Manchester City vier Premier League 2-Titel gewonnen und die U18-Mannschaft zweimal den FA Youth Cup und dreimal die Premier League U18 für sich entschieden.

Aus kommerzieller Sicht haben PUMA und Manchester City im Laufe der Jahre neue weltweite Verkaufsrekorde für den Verein aufgestellt und gemeinsam beliebte und verkaufsstarke Trikots entworfen, wie beispielsweise das von Colin Bell inspirierte Heimtrikot für die Saison 2022/23, in der der Verein das Triple gewonnen hat.

„Wir haben uns mit PUMA zusammengetan, um uns selbst herauszufordern und die Erwartungen zu übertreffen. Das und noch viel mehr haben wir in den letzten sechs Spielzeiten auch erreicht“, sagte Ferran Soriano, CEO der City Football Group. „PUMA hat sich nahtlos in unsere Organisation integriert, und wir haben gemeinsam viele historische Momente erlebt, die Fans auf der ganzen Welt begeistert haben. Die heutige Verlängerung und Erweiterung festigt unsere Beziehung und weist den Weg in eine noch erfolgreichere Zukunft.“

PUMA und Manchester City haben in den letzten Spielzeiten sowohl bei den Produkten als auch bei den Marketingkampagnen für wegweisende Innovationen gesorgt. Im Jahr 2022 haben beide gemeinsam mit ihrem Partner Roblox erstmals ein Trikot im Metaverse vorgestellt und die Fans von Man City eingeladen, mithilfe von KI-Technologie ein Trikot zu entwerfen.

Die PUMA-Tochter STICHD ist exklusiver Retail-Partner von Manchester City und hat mit der Eröffnung von City Stores im Einkaufzentrum Manchester Arndale, mit der „City Challenge“ in der Yas Mall in Abu Dhabi und dem viermonatigen Pop-up-City Store im Rockefeller Center in New York im vergangenen Sommer dazu beigetragen, die Retail-Präsenz des Clubs auszubauen. Der Online-Shop von Manchester City, ManCity.com, wird ebenfalls von STICHD betrieben. Im Rahmen dieser neuen langfristigen Partnerschaft wurde vereinbart, die weltweite Expansion des City Store-Netzwerks fortzusetzen, darunter auch ein neuer Flagship-Store als Teil der laufenden Weiterentwicklung des Etihad Campus.

Manchester City hat PUMA auch bei Nachhaltigkeitsinitiativen wie dem innovativen Recyclingprojekt RE:FIBRE unterstützt. Seit 2024 werden alle Replika-Trikots von Manchester City aus RE:FIBRE-Materialien hergestellt, die aus Schnittresten aus der Produktion, fehlerhaften Waren und gebrauchten Kleidungsstücken recycelt wurden.

PUMA ist außerdem Partner der City Football Group-Vereine Melbourne City FC, Girona, Lommel, Mumbai City FC, Montevideo, Palermo, Bolivia und seit kurzem auch Bahia und ESTAC.

PUMA

