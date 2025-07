Uprise et Gurobi s'associent pour optimiser le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie en Croatie

BEAVERTON, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Uprise, expert réputé en transformation du paysage énergétique européen, s'est associé à Gurobi Optimization, LLC, leader de la technologie d'intelligence décisionnelle, pour aider un producteur d'énergie public norvégien à élaborer une stratégie optimisée de déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Croatie.

Statkraft, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Europe, avait besoin d'un modèle financier prouvant la viabilité du projet. L'entreprise s'est adressée à Uprise, une société locale de conseil en énergie et de développement de logiciels, pour qu'elle l'aide à élaborer une étude complète de l'accès au marché.

En tant que partenaire de Gurobi, Uprise a pu exploiter le solveur le plus rapide du marché, une qualité essentielle à la réussite du projet de Statkraft.

« Dans le secteur de l'énergie, la rapidité est extrêmement importante et les problèmes présentent un niveau élevé de complexité. Par exemple, les optimisations de portefeuilles énergétiques et de réseaux électriques sont généralement effectuées quotidiennement, souvent plusieurs fois par jour, et ont habituellement des contraintes de temps strictes », explique Zlatko Ofak, responsable du développement commercial et de l'innovation chez Uprise.

À l'aide de données sur les dépenses et le marché, ainsi que sur les impératifs commerciaux et techniques, Uprise a modélisé le marché croate et utilisé Gurobi pour générer une stratégie commerciale optimale, des projections financières et des indicateurs de performance clés, en particulier le taux de rentabilité interne (TRI).

En simulant des centaines de comportements de marché potentiels et de compromis opérationnels, le modèle d'optimisation a permis de découvrir la meilleure voie à suivre, notamment une augmentation de 12 à 25 % des recettes prévues grâce à l'approche d'optimisation des horaires multimarché, ainsi que des informations détaillées des approches optimales de la stratégie de marché au jour le jour.

« Grâce à cette étude, nous avons été en mesure d'analyser différentes approches du marché et comprendre quel était le scénario qui nous convenait le mieux pour progresser », a déclaré Krešimir Benčić, développeur de projet senior chez Statkraft. « Nous disposons désormais des informations que nous devons présenter au conseil d'administration, et nous avons recueilli des commentaires précieux que nous pourrons également utiliser si nous progressons avec d'autres projets de batteries à l'avenir ».

« Nous sommes fiers de nous associer à Uprise pour aider des entreprises comme Statkraft à naviguer dans un paysage énergétique de plus en plus complexe et à développer des solutions qui alimentent un avenir plus durable », a déclaré Duke Perrucci, CEO de Gurobi Optimization.

Pour en savoir plus sur la façon dont Gurobi et Uprise ont contribué à optimiser la stratégie BESS de Statkraft, veuillez lire l'étude de cas complète.

