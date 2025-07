Uprise en Gurobi werken samen om de ontplooiing van BESS (Battery Energy Storage Systems) in Kroatië te optimaliseren

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Uprise, een vertrouwde expert in de transformatie van het Europese energielandschap, werkt samen met Gurobi Optimization, LLC – wereldwijd leider in technologie voor beslissingsondersteuning – om een Noorse, staatseigendom zijnde energieproducent te ondersteunen bij het ontwikkelen van een geoptimaliseerde strategie voor de uitrol van BESS (Battery Energy Storage Systems) in Kroatië.

Statkraft, Europa’s grootste producent van hernieuwbare energie, had behoefte aan een financieel model dat de haalbaarheid van het project kon onderbouwen. Daarvoor werd een beroep gedaan op Uprise, een lokaal bedrijf gespecialiseerd in energieconsultancy en softwareontwikkeling, om een uitgebreide studie uit te voeren ter voorbereiding op marktintroductie.

Als partner van Gurobi kon Uprise gebruikmaken van de snelste solver op de markt – een cruciale factor voor het succes van het Statkraft-project.

Lees de volledige case study om te ontdekken hoe Gurobi en Uprise samen de BESS-strategy van Statkraft hebben geoptimaliseerd.

