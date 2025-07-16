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Mary Kay发布《2025年可持续发展报告》，着重强调在社会、经济与环境领域的关键里程碑

original 这份年度可持续发展报告凸显了Mary Kay数十年来对社会、经济和环境可持续发展的投入——这些是其业务战略的核心支柱，也是植根于“丰富全球女性生活”这一公司使命的目标驱动型传承的核心。（照片提供：Mary Kay Inc.）

这份年度可持续发展报告凸显了Mary Kay数十年来对社会、经济和环境可持续发展的投入——这些是其业务战略的核心支柱，也是植根于“丰富全球女性生活”这一公司使命的目标驱动型传承的核心。（照片提供：Mary Kay Inc.）

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球可持续发展与女性赋权倡导者Mary Kay Inc.今日发布《2025年可持续发展报告》。该报告全面概述了公司的2030年承诺，以及2024年在为全球创造积极影响方面取得的里程碑式成就。

这份年度报告凸显了Mary Kay数十年来对社会、经济和环境可持续发展的投入——这些是其业务战略的核心支柱，也是植根于“丰富全球女性生活”这一公司使命的目标驱动型传承的核心。

Mary Kay首席执行官Ryan Rogers表示：“60多年来，本公司一直倡导一种商业模式和多项关键举措，以赋权女性、助力保护地球，并树立有韧性社区的典范。今年的报告重申了我们的目标与承诺，同时庆祝我们在全球范围内创造的可衡量且意义深远的影响。”

从产品管理、生物多样性保护，到促进女性平等与经济包容，再到加速数字化工作以释放创业活力，Mary Kay持续将可持续发展融入业务的各个方面。以下是2024年的关键亮点：

环境：

  • 负责任包装：重申减少塑料使用强度、增加消费后回收材料含量(PCR)、提升可回收/易于回收包装比例的承诺1。例如，Mary Kay TimeWise® Targeted-Action®爽肤水的包装瓶含94%消费后回收材料。
  • 可持续采购：截至2024年，我们的供应商所使用的棕榈油中，93%获得了可持续棕榈油圆桌会议(RSPO)认证；所使用的乳木果油中，80%来自全球乳木果联盟(GSA)成员供应商。
  • 水资源管理：我们位于德州的Richard R. Rogers (R3)全球研发与制造中心所使用的水资源100%经过处理后，回用于当地流域。
  • 影响力合作伙伴关系：与大自然保护协会(TNC)的合作已持续37年，支持了100个保护项目；与植树节基金会(ADF)的合作已达16年，通过34个项目保护德州乃至全球的生态系统。

社会：

  • Pink Changing Lives® 自1996年以来，Mary Kay Inc.及其全球四个企业赞助的基金会已捐赠2.3亿美元（包括资金与实物捐赠）2
  • 女性赋权：截至2024年，通过全球、区域及地方层面有意义的项目，已对全球超过60万名女性产生积极影响。
  • STEM的未来：截至2024年，向来自16个国家、攻读STEM领域专业的年轻女性颁发了37项奖学金；通过与美国化妆品化学家协会(SCC)合作、由Mary Kay赞助的“Madam C.J. Walker奖学金”，向女学生颁发了8项奖学金。
  • 影响力合作伙伴关系：2024年，Mary Kay担任国际科学与工程大奖赛(ISEF)的特别颁奖机构。

经济：

  • 女性力量：Mary Kay全球员工中63%为女性；在其十大市场中，57%的领导职务由女性担任；高管团队中女性占比达60%3
  • 全球布局：Mary Kay将业务拓展至吉尔吉斯斯坦。
  • 数字化：通过把握数字化机遇重塑数字销售体验，同时保留独立美容顾问(IBC)标志性的个性化服务与关怀。2024年，Mary Kay在墨西哥和巴西推出“线上线下融合”(Phygital)营销活动，哥伦比亚将在2025年跟进。
  • 行业倡导：在全球范围内参与100多个行业协会的活动，涉及直销、创业、个人护理、供应链与物流等一系列政策议题。在巴西，Mary Kay为二十国集团(G20)就业与教育工作组(B20)政策文件提供了内容支持。

2024年至2025年，MARY KAY获得的重要认可包括：

Mary Kay《2025年可持续发展报告》与联合国可持续发展目标(SDG)保持一致，为致力于推动集体影响力的利益相关者与合作伙伴提供了基准参考。

如需查看完整报告，请访问此处

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问marykayglobal.com。欢迎在FacebookInstagramLinkedInX上关注我们。

1

仅在具备回收设施的地区可回收。

2

尽管公司数十年来一直为慈善事业提供支持，但官方记录始于1996年美国Mary Kay Ash Foundation®成立之时。

3

《Mary Kay女性代表与领导力报告》（2025年5月）。

4

“资料来源：Euromonitor International Limited；《美妆与个人护理2025版》，按建议零售价(RSP)计算的价值销售额，2024年数据”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Mary Kay Inc.企业传播部
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972.687.5332或media@mkcorp.com

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