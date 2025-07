Eerste patiënt ingeschreven voor het baanbrekende onderzoek van het National Cancer Institute naar de Shield Multi-Cancer detectietest van Guardant Health

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq: GH), een toonaangevend bedrijf op het gebied van precisie-oncologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat de patiëntenwerving is begonnen voor het Vanguard-onderzoek van het National Cancer Institute (NCI) naar nieuwe technologie voor de detectie van meerdere vormen van kanker (MCD). De Shield™ MCD-test van Guardant is geselecteerd voor gebruik in het vierjarige onderzoek met als doel MCD-testen af te nemen bij maximaal 24.000 kandidaat-patiënten. Deze bloedtesten waarmee tegelijkertijd op verschillende soorten kanker wordt gescreend, worden dan in de toekomst geëvalueerd aan de hand van gerandomiseerde gecontroleerde studies.

