Mary Kay發表《2025年永續發展報告》，著重強調在社會、經濟與環境領域的關鍵里程碑

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球永續發展與女性賦權宣導者Mary Kay Inc.今日發表《2025年永續發展報告》。該報告全面概述了公司的2030年承諾，以及2024年在為全球創造正向影響方面取得的里程碑式成就。

這份年度報告彰顯了Mary Kay數十年來對社會、經濟和環境永續發展的投入——這些是其業務策略的核心支柱，也是植根于「豐富全球女性生活」這一公司使命的目標驅動型傳承的核心。

Mary Kay執行長Ryan Rogers表示：「60多年來，本公司一直宣導一種商業模式和多項關鍵措施，以賦權女性、協助保護地球，並樹立有韌性社群的典範。今年的報告重申了我們的目標與承諾，同時慶祝我們在全球創造的可衡量且意義深遠的影響。」

從產品管理、生物多樣性保護，到促進女性平等與經濟包容，再到加快數位化工作以釋放創業活力，Mary Kay持續將永續發展融入業務的各個方面。以下是2024年的主要亮點：

環境：

負責任包裝： 重申減少塑膠使用強度、增加消費後回收材料含量(PCR)、提升可回收/易於回收包裝比例的承諾 1 。例如，Mary Kay TimeWise® Targeted-Action®爽膚水的包裝瓶含94%消費後回收材料。

重申減少塑膠使用強度、增加消費後回收材料含量(PCR)、提升可回收/易於回收包裝比例的承諾 。例如，Mary Kay TimeWise® Targeted-Action®爽膚水的包裝瓶含94%消費後回收材料。 永續採購： 截至2024年，我們的供應商所使用的棕櫚油中，93%獲得永續棕櫚油圓桌會議(RSPO)認證；所使用的乳木果油中，80%來自全球乳木果聯盟(GSA)成員供應商。

截至2024年，我們的供應商所使用的棕櫚油中，93%獲得永續棕櫚油圓桌會議(RSPO)認證；所使用的乳木果油中，80%來自全球乳木果聯盟(GSA)成員供應商。 水資源管理： 我們位於德州的Richard R. Rogers (R3)全球研發與製造中心所使用的水資源100%經過處理後，回用於當地流域。

我們位於德州的Richard R. Rogers (R3)全球研發與製造中心所使用的水資源100%經過處理後，回用於當地流域。 影響力合作夥伴關係：與大自然保護協會(TNC)的合作已持續37年，支援了100個保護專案；與植樹節基金會(ADF)的合作已達16年，透過34個專案保護德州乃至全球的生態系統。

社會：

Pink Changing Lives® ： 自1996年以來，Mary Kay Inc.及其全球四個企業贊助的基金會已捐贈2.3億美元（包括資金與實物捐贈） 2 。

自1996年以來，Mary Kay Inc.及其全球四個企業贊助的基金會已捐贈2.3億美元（包括資金與實物捐贈） 。 女性賦權： 截至2024年，透過全球、區域及地方層面有意義的計畫，已對全球超過60萬名女性產生正向影響。

截至2024年，透過全球、區域及地方層面有意義的計畫，已對全球超過60萬名女性產生正向影響。 STEM的未來： 截至2024年，向來自16個國家、攻讀STEM領域專業的年輕女性頒發了37項獎學金；透過與美國化妝品化學家協會(SCC)合作、由Mary Kay贊助的「Madam C.J. Walker獎學金」，向女學生頒發了8項獎學金。

截至2024年，向來自16個國家、攻讀STEM領域專業的年輕女性頒發了37項獎學金；透過與美國化妝品化學家協會(SCC)合作、由Mary Kay贊助的「Madam C.J. Walker獎學金」，向女學生頒發了8項獎學金。 影響力合作夥伴關係：2024年，Mary Kay擔任國際科學與工程大獎賽(ISEF)的特別頒獎機構。

經濟：

女性力量： Mary Kay全球員工中63%為女性；在其十大市場中，57%的領導職務由女性擔任；高階主管團隊中女性占比達60% 3 。

Mary Kay全球員工中63%為女性；在其十大市場中，57%的領導職務由女性擔任；高階主管團隊中女性占比達60% 。 全球布局： Mary Kay將業務發展至吉爾吉斯。

Mary Kay將業務發展至吉爾吉斯。 數位化： 透過把握數位化商機重塑數位銷售體驗，同時保留獨立美妝顧問(IBC)代表性的個人化服務與關懷。2024年，Mary Kay在墨西哥和巴西推出「線上線下融合」(Phygital)行銷活動，哥倫比亞將在2025年跟進。

透過把握數位化商機重塑數位銷售體驗，同時保留獨立美妝顧問(IBC)代表性的個人化服務與關懷。2024年，Mary Kay在墨西哥和巴西推出「線上線下融合」(Phygital)行銷活動，哥倫比亞將在2025年跟進。 產業宣導：在全球參與100多個產業協會的活動，涉及直銷、創業、個人護理、供應鏈與物流等一系列政策議題。在巴西，Mary Kay為二十國集團(G20)就業與教育工作小組(B20)政策文件提供了內容支援。

2024年至2025年，MARY KAY獲得的重要肯定包括：

連續三年（2023年、2024年、2025年）被Euromonitor International 評選為 「全球排名第一的直銷護膚與彩妝品牌」 4 。

「全球排名第一的直銷護膚與彩妝品牌」 。 以 第九的排名 榮登《富比士》「2025年最佳社會影響力品牌」排行榜，從3900個品牌中脫穎而出。Mary Kay是該排行榜前十中唯一的美妝品牌，也是唯一的直銷公司。

榮登《富比士》「2025年最佳社會影響力品牌」排行榜，從3900個品牌中脫穎而出。Mary Kay是該排行榜前十中唯一的美妝品牌，也是唯一的直銷公司。 以 第11的排名 榮登Women’s Wear Daily Beauty Inc.於2025年發表的「2024年全球百大美妝企業」排行榜。

榮登Women’s Wear Daily Beauty Inc.於2025年發表的「2024年全球百大美妝企業」排行榜。 以 五星評等 榮膺《新聞週刊》2025年「美國女性最佳工作場所」。

榮膺《新聞週刊》2025年「美國女性最佳工作場所」。 2023年和2024年連續兩年獲得Texan By Nature (TxN)頒發的「保護與永續發展領導力獎」。

榮獲《供應鏈執行官》雜誌頒發的2024年「頂尖供應鏈獎」，以表揚其與領先供應商Tive合作開發貨運視覺化解決方案的重點工作。

Mary Kay《2025年永續發展報告》與聯合國永續發展目標(SDG)保持一致，為致力於推動集體影響力的利害關係人與合作夥伴提供了基準參考。

如欲查看完整報告，請造訪此處。

關於Mary Kay Inc.

身為敢於打破玻璃天花板的先驅，Mary Kay Ash于1963年在德州創立了她的夢想美妝品牌，其目標只有一個：豐富女性生活。這個夢想已經發展成為一家全球性公司，在40多個市場擁有數百萬獨立銷售人員。60多年來，Mary Kay提供的機會使女性能夠透過教育、指導、宣導和創新活動來定義自己的未來。Mary Kay致力於投資美妝背後的科學，並生產尖端護膚、彩妝、營養補充品和香水等產品。Mary Kay相信我們需要為了子孫後代保護我們的地球，保護受癌症和家暴影響的女性，並鼓勵年輕人追隨自己的夢想。更多資訊請造訪marykayglobal.com。歡迎在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上關注我們。

1 僅在具備回收設施的地區可回收。 2 儘管公司數十年來一直為慈善事業提供支援，但官方記錄始於1996年美國Mary Kay Ash Foundation®成立之時。 3 《Mary Kay女性代表與領導力報告》（2025年5月）。 4 「資料來源：Euromonitor International Limited；《美妝與個人護理2025版》，按建議零售價(RSP)計算的價值銷售額，2024年資料」 Expand

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