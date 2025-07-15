PUMA與曼城足球俱樂部宣布續簽長期成功全球合作延長協議

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動品牌PUMA與英超足球俱樂部曼城已簽署一份長期合作延長協議。自2019/20賽季以來，雙方的合作在賽場內外均超出了所有預期。

此次續約將使PUMA與曼城在未來多個賽季繼續創新，打造吸引俱樂部不斷壯大的全球球迷群體的產品。

PUMA執行長Arthur Hoeld表示：「PUMA與曼城的合作在賽場內外都取得了巨大成功。冠軍獎盃、展示我們機能型產品的絕佳舞臺，以及商業上的成功，都堪稱卓越。」

合作期間，PUMA與俱樂部共同見證了諸多輝煌時刻——最引人注目的是2022/23賽季的三冠王成就、男子一線隊的四連冠英超冠軍，以及多項國內盃賽冠軍；曼城女足則贏得了足總盃和聯賽盃冠軍。

此外，合作期間曼城精英發展隊(EDS)榮獲四次英超二級聯賽冠軍，U18年輕人隊兩奪足總青年盃冠軍，並三次獲評英超全國冠軍。

商業層面，多年來PUMA與曼城共同創下俱樂部全球銷售量新紀錄，合作設計了多款代表性暢銷球衣，例如2022/23賽季三冠王征程中穿著的、靈感源自Colin Bell的主場球衣。

City Football Group執行長Ferran Soriano表示：「我們與PUMA攜手合作，目標是挑戰自我、超越預期。過去六個賽季，我們達成並超越了這一目標。PUMA已無縫融入我們的組織，我們共同經歷了許多歷史性時刻，與全球球迷建立了密切聯絡。今天的續約和延長協議鞏固了我們的關係，並將其推向更光明的未來。」

過去幾個賽季，PUMA與曼城在產品和行銷活動方面推出了多項業界領先的創新措施。2022年，他們與合作夥伴Roblox首次在元宇宙發表球衣；最近，他們還邀請曼城球迷利用AI技術設計未來的球衣。

PUMA子公司STICHD是曼城的獨家零售合作夥伴，協助擴大俱樂部的零售版圖——包括在曼徹斯特Arndale購物中心設立曼城專賣店、在阿布達比亞斯購物中心的「曼城挑戰」區域內設立門市，以及去年夏天在紐約洛克菲勒中心設立為期四個月的快閃店。曼城的網上商店ManCity.com也由STICHD營運。雙方承諾將繼續在全球擴大曼城專賣店網路，包括在伊蒂哈德園區的持續開發中新開一家旗艦店，此為這項新的長期合作的一部分。

曼城還為PUMA的永續發展措施提供了支援，例如其創新的RE:FIBRE回收專案。自2024年起，所有曼城復刻球衣均採用RE:FIBRE材料製造，這種材料主要來源於工廠邊角料、殘次商品和舊衣物的回收利用。

PUMA也是City Football Group旗下多支俱樂部的合作夥伴，包括墨爾本市足球俱樂部、赫羅納足球俱樂部、隆梅爾足球俱樂部、孟買市足球俱樂部、蒙特維多足球俱樂部、巴勒莫足球俱樂部、玻利維亞足球俱樂部，以及最近加入的巴伊亞足球俱樂部和特魯瓦足球俱樂部。

關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。超過75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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