APAL MW s'associe à Sitetracker pour accélérer les projets d'énergie renouvelable en France

MONTCLAIR, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, leader mondial des logiciels de gestion du cycle de vie des actifs (ALM), a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec APAL MW, un producteur indépendant d'électricité (IPP) spécialisé dans le solaire photovoltaïque, le développement de l'énergie éolienne et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en France. Cette collaboration permettra à APAL MW d'améliorer considérablement son efficacité opérationnelle, de renforcer la collaboration entre les équipes et d'obtenir une visibilité en temps réel sur son portefeuille croissant de projets d'énergie renouvelable.

Favoriser la croissance d'APAL MW en tant qu'IPP moderne

APAL MW, qui fonctionne selon un modèle robuste d'IPP, a porté son choix sur Sitetracker après avoir évalué de façon détaillée les capacités de la plateforme à soutenir le développement de projets renouvelables complexes. Ce partenariat est un élément essentiel de la stratégie d'APAL MW qui vise à rationaliser l'ensemble du cycle de vie des projets, depuis l'identification du site et l'obtention des permis jusqu'à la construction et l'exploitation à long terme, afin de garantir une livraison rapide et rentable de l'infrastructure d'énergie propre.

Les principaux avantages attendus de ce partenariat sont les suivants :

Une efficacité optimisée : Sitetracker automatisera les flux de travail critiques, minimisera la manipulation manuelle des données et normalisera les processus de projets, générant ainsi des gains importants en matière de productivité et de cohérence.

Une meilleure collaboration : une source unique et fiable pour les données du projet permettra une coordination plus étroite entre les équipes internes, les entrepreneurs et les partenaires financiers comme SUSI Partners.

Plus de contrôle et de visibilité : APAL MW disposera de tableaux de bord complets et en temps réel sur l'état d'exécution du projet, le respect des contraintes budgétaires et les risques potentiels, ce qui permettra de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

« APAL MW représente la nouvelle génération de fournisseurs d'énergie renouvelable visionnaires », a déclaré Giuseppe Incitti, CEO de Sitetracker. « Nous sommes fiers de soutenir leur mission à l'aide d'une plateforme conçue pour gérer la taille, la vitesse et la complexité de l'infrastructure énergétique moderne. Ce partenariat est un excellent exemple de la façon dont Sitetracker aide les entreprises à aller plus vite, en accélérant l'achèvement des projets, en minimisant les retards et en garantissant l'agilité face à des paysages économiques et réglementaires en constante évolution ».

Sitetracker : une stratégie adaptée au développement des énergies renouvelables

L'approche innovante d'APAL MW est axée sur l'accélération de la transition énergétique en France grâce à une exécution précise des projets et à de solides partenariats financiers. La plateforme ALM de Sitetracker se trouve en phase avec cette vision en équipant APAL MW d'outils pour gérer la complexité et l'ampleur des grands déploiements d'énergies renouvelables.

Les caractéristiques de la plateforme, essentielles à cette collaboration, comprennent des outils cartographiques avancés pour la sélection des sites, des flux de travail automatisés pour la mise en conformité et des tableaux de bord détaillés pour les phases de développement et d'exploitation. APAL MW peut ainsi assurer une gestion efficace de ses actifs tout au long de leur cycle de vie.

« Chez APAL MW, notre mission consiste à agir comme un moteur de la transition énergétique en France, grâce à un développement efficace des actifs d'énergie renouvelable de grande qualité », ont déclaré A. Leclerc et A. Pedersoli, cofondateurs d'APAL MW. « Le partenariat avec Sitetracker est une étape cruciale pour atteindre cet objectif. Leur plateforme offre le contrôle et la visibilité dont nous avons besoin pour optimiser chaque étape de nos projets, du concept initial à l'exploitation à long terme. Ce partenariat améliorera sans aucun doute notre capacité à fournir des solutions énergétiques durables plus rapidement et de manière plus fiable ».

Un engagement commun en faveur de la transition énergétique

Cette alliance stratégique devrait permettre d'accélérer les cycles des projets, de réduire les frais administratifs et d'obtenir des résultats plus prévisibles : des éléments essentiels pour l'expansion d'APAL MW en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables en France. Ensemble, Sitetracker et APAL MW sont très bien positionnés pour contribuer de manière importante aux objectifs nationaux de décarbonation.

À propos de Sitetracker

Sitetracker permet aux propriétaires, opérateurs, entrepreneurs et autres parties prenantes, de rationaliser et d'optimiser le cycle de vie des infrastructures critiques. En tant que plateforme globale de gestion du cycle de vie des actifs, Sitetracker aide des entreprises innovantes comme Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefonica, Cypress Creek Renewables, Cox, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Tilson, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione, et TEP à planifier, élaborer, exploiter et maintenir efficacement des millions de projets, de sites et d'actifs. Sitetracker assure l'excellence opérationnelle et crée une transparence totale dans des secteurs comme l'infrastructure numérique, les énergies renouvelables, la recharge des véhicules électriques, les services publics et l'immobilier en créant des équipes sûres et efficaces, en garantissant des projets sains et en permettant aux entreprises de gérer l'ampleur, la croissance et la complexité. Reconnu par des centaines de leaders du secteur, Sitetracker fait progresser le monde vers un avenir plus connecté et plus durable. Gérez ce qui est essentiel avec Sitetracker.

