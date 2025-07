Porter Airlines conclut une entente de cession-bail pour quatre aéronefs Embraer E195-E2

MUNICH et TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines a conclu une entente de cession-bail pour la livraison de quatre aéronefs Embraer E195-E2 en 2025. L’accord a été mené par des fonds gérés par des sociétés affiliées à Fortress Investment Group (Fortress) et à GOAL Aircraft Leasing. GOAL Aircraft Leasing agit également à titre de gestionnaire locateur pour l’aéronef. Ashland Place Finance fournit un financement par emprunt à Fortress et à GOAL Aircraft Leasing pour la transaction.

Porter Airlines est le plus grand exploitant d’appareils E195-E2 au monde et poursuit l’expansion de son réseau partout en Amérique du Nord grâce à sa flotte en pleine croissance. Quarante-six E195-E2 ont été livrés sur un total de 75 commandes confirmées, avec 25 autres options d’achat restantes.

L’expérience en classe économique supérieure primée de la compagnie aérienne est reconnue à l’échelle mondiale pour ses caractéristiques, y compris ses services gratuits comme la bière et le vin servis dans de vrais verres, des collations haut de gamme et une connexion Wi-Fi rapide offerte à tous les passagers.

« Les aéronefs E195-E2 jouent un rôle central dans notre capacité à offrir une expérience client de premier plan aux passagers en classe économique, y compris la configuration deux par deux très appréciée, qui élimine les sièges du milieu, a déclaré Julian Low, vice-président, Expansion de l’entreprise, Porter Airlines. L’appareil s’est révélé incroyablement efficace, surpassant les principaux objectifs opérationnels et financiers depuis son arrivée dans notre parc aérien en 2023. Nous apprécions notre relation continue avec GOAL et souhaitons la bienvenue à Fortress et Ashland Place comme nouveaux partenaires. »

GOAL a conclu des contrats de location-financement avec Porter pour trois aéronefs Dash 8-400 utilisés dans l’ensemble de son réseau régional dans l’Est du Canada et aux États-Unis. Elle a également déjà conclu une entente de cession-bail pour deux aéronefs E195-E2.

« Nous sommes heureux d’élargir encore davantage notre partenariat avec Porter Airlines grâce à cette transaction supplémentaire, a déclaré Christian Schloemann, directeur général de GOAL. Cette collaboration continue souligne la confiance que Porter accorde à notre équipe et à nos solutions de location sur mesure. Alors que Porter Airlines accélère sa croissance avec les modèles avancés Embraer E195-E2, nous demeurons déterminés à soutenir sa vision stratégique et son excellence opérationnelle partout en Amérique du Nord. »

« Fortress est heureuse de collaborer avec Porter Airlines, GOAL et Ashland Place Finance dans le cadre de cette transaction de cession-bail, a déclaré Matthew Mortara, directeur général de Fortress. La marque Porter, son service en classe économique exceptionnel et la croissance continue de son réseau – en particulier dans les marchés mal desservis – aident l’entreprise à gagner une part croissante du marché du transport aérien au Canada et dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Nous sommes ravis de soutenir l’entreprise dans l’accélération de cette croissance tout en optimisant l’utilisation du capital grâce à cette transaction. »

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l’Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de GOAL Aircraft Leasing

GOAL (German Operating Aircraft Leasing), une coentreprise entre KGAL et Deutsche Lufthansa AG, est le principal gestionnaire d’actifs aéronautiques en Allemagne et figure parmi les 15 meilleurs au monde selon ISHKA. Fondée en 1998, GOAL combine des décennies d’expertise dans l’industrie aéronautique à plus de 4,5 milliards de dollars US en transactions, offrant des solutions de location sur mesure aux compagnies aériennes ainsi que des services d’investissement assortis d’une gestion des risques aux investisseurs institutionnels du monde entier. GOAL gère un portefeuille de plus de 60 avions modernes d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars US et possède une solide feuille de route en matière de structuration de transactions complexes, notamment d’ententes de cession-bail, de financement de paiements anticipés, de marketing de relance et de gestion d’actifs à long terme. Tirant parti de l’expertise opérationnelle de Lufthansa et de la solidité financière de KGAL, GOAL adopte une approche d’investissement rigoureuse, adaptée aux cycles du marché. Pour en savoir plus, visitez le site www.goal-leasing.com.

À propos de Fortress Investment Group

Fortress Investment Group LLC est un gestionnaire d’investissements mondial très diversifié. Fondée en 1998, Fortress gérait 51 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 mars 2025, pour le compte d’environ 2 000 clients institutionnels et investisseurs privés à l’échelle mondiale, au moyen d’un éventail de stratégies d’investissement en crédit, en immobilier, en capital-investissement et en capital permanent. Le terme « actifs sous gestion » désigne les actifs que Fortress gère, y compris le capital que Fortress est autorisée à mobiliser auprès des investisseurs, ou que ces derniers sont autrement tenus de verser conformément à leurs engagements de capital envers divers fonds ou comptes gérés. Pour en savoir plus, visitez le site www.fortress.com.

À propos d’Ashland Place Finance LLC

Ashland Place Finance LLC est une plateforme de financement institutionnelle offrant des solutions de capital novatrices à l’industrie aérospatiale commerciale mondiale. Ashland Place est une filiale en propriété exclusive de Davidson Kempner Capital Management LP. Pour plus de détails, visitez le site www.ashlandplace.com.