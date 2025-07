Premier patient recruté pour l’étude Vanguard du National Cancer Institute évaluant le test Shield de détection multicancer de Guardant Health

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Guardant Health, Inc. (Nasdaq : GH), une société d’oncologie de précision de premier plan, annonce aujourd’hui que le recrutement des patients a commencé dans l’étude Vanguard du National Cancer Institute (NCI) pour évaluer la technologie émergente de détection multicancer (MCD). Le test Shield™ MCD de Guardant a été sélectionné pour être utilisé dans l’étude de quatre ans, qui vise à inscrire jusqu’à 24 000 patients et à évaluer l’utilisation des tests MCD, tests sanguins pouvant dépister simultanément plusieurs types de cancer, dans les futurs essais contrôlés randomisés.

Le test Shield MCD de Guardant a été choisi pour l’étude sur la base des performances globales de sa plateforme Shield dans la détection de dix types de cancer, y compris du poumon, du sein, colorectal, de la prostate, de la vessie, des ovaires, du pancréas, de l’œsophage, du foie et de l’estomac. Les données ont été présentées lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago. L’étude Vanguard a été lancée à la suite de l’examen et de l’approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre de la demande d’exemption des dispositifs expérimentaux (IDE) déposée par le NCI.

« Une nouvelle technologie de dépistage telle que le test Shield MCD a le potentiel de détecter plusieurs cancers plus tôt grâce à une simple prise de sang », déclare Craig Eagle, MD, Global Chief Medical Officer, Guardant Health. « Plus tôt nous pourrons dépister et diagnostiquer les cancers, plus nous pourrons offrir d’options aux patients et plus nous pourrons sauver de vies. L’étude Vanguard est une étape essentielle de la recherche visant à évaluer le rôle de cette technologie révolutionnaire dans la réduction des décès par cancer. »

L'étude Vanguard, menée par le Cancer Screening Research, un nouveau réseau d'essais cliniques parrainé par le NCI, recrute des personnes âgées de 45 à 75 ans qui n'ont actuellement pas de cancer et qui n'ont pas reçu de diagnostic de cancer au cours des cinq dernières années. Tous les participants se verront offrir des dépistages standard du cancer dans le cadre de leurs soins. Les résultats de l'étude éclaireront la conception d'un essai contrôlé randomisé beaucoup plus grand pour évaluer l'utilisation des tests MCD pour le dépistage du cancer.

« Le lancement de l’étude Vanguard est une étape prometteuse, alors que nous cherchons à évaluer une nouvelle façon de dépister le cancer », déclare Scott Ramsey, M.D., Ph.D., directeur de l’Institut Hutchinson pour la recherche sur les résultats du cancer au Fred Hutch Cancer Center et chercheur principal de l’étude Vanguard. « L’étude nous aidera à en apprendre davantage sur les tests de détection multicancer et à déterminer s’ils peuvent aider les personnes de tous horizons à détecter un cancer de manière précoce, lorsqu’il peut être plus facile à traiter. »

Le test Shield MCD a récemment reçu la désignation Breakthrough Device de la FDA pour le dépistage multicancer de plusieurs types de cancer, y compris le cancer de la vessie, colorectal, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, du poumon, des ovaires et du pancréas chez les personnes âgées de 45 ans ou plus qui présentent un risque moyen typique de cancer. La FDA accorde la désignation Breakthrough Device à un ensemble limité de dispositifs éligibles qui ont le potentiel de fournir un traitement ou un diagnostic plus efficace des maladies potentiellement mortelles, telles que le cancer, que les options actuelles. L’objectif du programme Breakthrough Devices de la FDA est de fournir aux patients et aux prestataires de soins de santé un accès rapide aux dispositifs médicaux en accélérant leur développement, leur évaluation et leur examen.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l'étude Vanguard du Fred Hutch Cancer Center.

À propos de Guardant Health

Déclarations prospectives

