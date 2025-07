Appuntamento l'8 ottobre con la corsa 2025 all'Empire State Building

NEW YORK--( BUSINESS WIRE )--Celebra l’amore “nell’edificio più romantico al mondo.” L’Empire State Building (ESB) oggi ha annunciato i suoi romantici piani per la festa degli innamorati – la proiezione di un film sul tema, una proposta speciale e un appuntamento unico a New York City per una fortunata coppia questo febbraio. Empire per due – Nel 2024, due fortunati innamorati hanno avuto L’Osservatorio dell’Empire State Building tutto per loro con il culmine di questa sera trascorsa insieme che...