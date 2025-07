Stone Point Capital sluit tiende vlaggenschipfonds af met $ 11,5 miljard aan toegezegd kapitaal

GREENWICH, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Stone Point Capital LLC, een private-equityfirma gericht op financiële dienstverlening en aanverwante sectoren, heeft vandaag de definitieve afsluiting aangekondigd van zijn tiende private-equityfonds, Trident X, met een totale toezegging van $ 11,5 miljard. Trident X overtrof zijn oorspronkelijke doelstelling en hard cap van $ 9 miljard en is ongeveer $ 2,5 miljard groter dan Trident IX, een fonds van $ 9 miljard, dat in 2022 werd gesloten.

Trident X ontving sterke steun van zijn bestaande investeerdersbasis, evenals nieuwe toezeggingen van een aantal toonaangevende institutionele beleggers wereldwijd.

