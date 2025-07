ArcGIS Basemaps van Esri maken Dataminr First Alert krachtiger voor verbeterde realtime gebeurtenisdetectie en -bewustzijn

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldwijd leider in locatie-intelligentie, is een partnerschap aangegaan met Dataminr, het toonaangevende realtime AI-platform, om de realtime noodhulp voor publieke organisaties te verbeteren. ArcGIS Basemaps van Esri worden geïntegreerd in Dataminr First Alert, een realtime oplossing voor het detecteren van kritieke gebeurtenissen. First Alert wordt wereldwijd gebruikt door publieke organisaties voor nood- en crisisrespons, diplomatieke beveiliging, infrastructuurbescherming en meer. Het maakt gebruik van Esri's ArcGIS Basemaps om de besluitvorming voor klanten te verbeteren.

