Andersen Consulting fortalece plataforma com a adição da Baufest

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação digital por meio de um acordo de colaboração com a Baufest, uma empresa global de design e desenvolvimento de produtos digitais.

Com mais de 30 anos de atuação e escritórios nas Américas e na Europa, a Baufest é reconhecida por aliar tecnologia de ponta a um sólido entendimento de estratégia de negócios e experiência do usuário. A empresa oferece um portfólio completo de serviços, que inclui design de negócios, desenvolvimento de produtos digitais, dados e IA aplicada, além de segurança cibernética. Atendendo a clientes empresariais em setores estratégicos — como serviços financeiros, varejo, energia e saúde —, a Baufest foca em gerar resultados mensuráveis por meio de práticas tecnológicas ágeis, escaláveis e éticas.

“Nossa colaboração com a Andersen Consulting representa um passo transformador nos serviços que oferecemos”, disse Ángel Pérez Puletti, diretor-gerente da Baufest. “O conjunto completo de serviços multidisciplinares da Andersen complementa a profunda expertise técnica e de engenharia da Baufest para oferecer soluções de consultoria integradas aos nossos clientes em todo o mundo. Podemos entregar soluções ponta a ponta que abordam desafios estratégicos, operacionais e tecnológicos — ajudando as organizações não apenas a responder às mudanças, mas a liderá-las.”

“A reputação da Baufest em oferecer soluções tecnológicas sofisticadas e centradas no usuário está perfeitamente alinhada com nossa visão de consultoria transformadora”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “À medida que as empresas enfrentam uma pressão crescente para modernizar, inovar e fortalecer sua resiliência, elas precisam de consultores capazes de equilibrar uma visão estratégica de longo prazo com ações eficazes de curto prazo. Com a incorporação da Baufest e suas notáveis capacidades técnicas, ampliamos nossa habilidade de entregar soluções holísticas que promovem a transformação.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia, inteligência artificial e soluções em capital humano. Integrada ao modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, a empresa combina consultoria de classe mundial com expertise em áreas como tributos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria, atuando por meio de uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em mais de 500 localidades, por meio de suas empresas-membros e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio dessas entidades em todas as partes do mundo.

