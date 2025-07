ArcGIS Basemaps de Esri se integra a la solución First Alert de Dataminr para ofrecer mejoras en la detección y percepción de eventos en tiempo real

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de posicionamiento, se ha asociado a Dataminr, la plataforma líder de IA en tiempo real, para mejorar la respuesta a emergencias en tiempo real de las organizaciones públicas. En concreto, se integrará Basemaps ArcGIS de Esri en Dataminr First Alert, una solución de detección de eventos críticos en tiempo real. Fist Alert, utilizada por organizaciones del sector público de todo el mundo para brindar respuesta a emergencias y crisis, así como, entre otros, seguridad diplomática y protección de infraestructuras, aprovechará ArcGIS Basemaps de Esri, una colección de mapas base, para optimizar la toma de decisiones de sus clientes. En los próximos meses, Dataminr migrará a los usuarios actuales de First Alert a la nueva experiencia de mapas base de Esri.

“Es un honor equipar a los usuarios de First Alert con la completa y fiable colección de mapas base de Esri para brindar a las organizaciones la información geoespacial avanzada que solo nuestros servicios de ubicación pueden ofrecer”, afirmó Richard Cooke, director corporativo de Desarrollo de Negocios Globales de Esri. “Esta integración permitirá a los clientes de Dataminr detectar con mayor antelación las amenazas emergentes, visualizar su proximidad a activos críticos y tomar decisiones más rápidas e informadas”.

Esta nueva integración permite un único recurso operativo basado en mapas para usuarios que necesitan comprender eventos y posibles emergencias en tiempo real. Al combinar el poder de la cartografía con la IA, permitirá a los usuarios detectar y localizar riesgos y eventos emergentes para proporcionar la alerta más temprana posible con mucha más rapidez que los métodos tradicionales. El rendimiento cartográfico mejorado y el contexto visual aceleran la comprensión y la toma de decisiones.

“Con los datos geoespaciales de Esri como base para el panorama operativo de First Alert, estamos creando un nuevo estándar para la gestión y contextualización del riesgo en el sector público mediante información práctica en tiempo real”, afirmó Brian Gumbel, presidente y director de operaciones de Dataminr. “Cuando cada minuto importa, saber exactamente qué está sucediendo y dónde está es la clave para una respuesta eficaz”.

Dataminr, que presta servicios a organizaciones gubernamentales y de seguridad pública en más de 220 países y territorios, es reconocido como uno de los principales proveedores de software de IA del mundo. Su plataforma única monitorea más de un millón de fuentes de datos públicos, incluyendo imágenes, videos y texto en más de 150 idiomas. Dataminr comenzará a migrar a sus clientes actuales a ArcGIS Basemaps, y la transición se completará a finales de año. Sin embargo, quienes deseen acelerar el acceso completo a los mapas base de Esri pueden contactar a su gerente de éxito del cliente para iniciar el proceso.

Además, las organizaciones del sector público pueden obtener más información sobre la integración de la plataforma de IA en tiempo real de Dataminr en su entorno ArcGIS de Esri existente en esri@dataminr.com.

Para obtener más información sobre cómo los mapas y servicios de ubicación líderes a nivel mundial de Esri pueden mejorar el conocimiento y la toma de decisiones en tiempo real, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview.

Acerca de Dataminr

Dataminr ha creado una plataforma de IA revolucionaria en tiempo real para detectar eventos, riesgos e información crítica a partir de señales de datos públicos. Su plataforma de IA, líder a nivel mundial, realiza billones de cálculos diarios con miles de millones de datos públicos de más de un millón de fuentes únicas. Dataminr es reconocida por su innovadora plataforma de IA, pionera en la IA de Fusión Multimodal, que sintetiza terabytes de datos en tiempo real que abarcan texto, imagen, vídeo, sonido y señales de sensores para una detección precisa de eventos, amenazas y riesgos en tiempo real en más de 150 idiomas y más de 220 países y territorios. La compañía también fue pionera en ReGenAI, una forma innovadora de IA generativa que regenera automáticamente informes de eventos en tiempo real a medida que se desarrollan. Basada en más de 50 modelos propios de lenguaje complejo, Dataminr proporciona la información procesable más temprana para mejorar la seguridad y la resiliencia de las organizaciones, la infraestructura y las personas. Para más información, visite www.dataminr.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

