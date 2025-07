En la última serie de Mouser se aborda el tema del equilibrio entre la IA y la experiencia humana en ingeniería

DALLAS y FORT WORTH (Texas)--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., el distribuidor mundial autorizado con los componentes electrónicos y productos de automatización industrial más novedosos, acaba de publicar su última entrega de la serie sobre tecnología “Empowering Innovation Together” (EIT), La ingeniería impulsada por IA. En esta entrega se explora el equilibrio entre la utilización de las capacidades de la Inteligencia Artificial (IA) y la experiencia humana. Ahora, las herramientas basadas en IA permiten a los ingenieros agilizar procesos de diseño complejos con una precisión nunca antes vista.

Al ahorrar trabajos que consumen mucho tiempo a los analistas y sacar a la luz más rápidamente las ideas de diseño, la IA permite a los ingenieros centrarse en lo que mejor saben hacer: resolver retos de alto nivel, superar los límites técnicos y crear soluciones sofisticadas. A medida que avanzan la inteligencia generativa y el modelado predictivo, la sinergia entre el conocimiento humano y la inteligencia de las máquinas está redefiniendo la forma de abordar los problemas de ingeniería y la rapidez con la que las innovaciones pueden llegar al mercado. Si se utiliza de manera adecuada, los ingenieros pueden superar los límites, innovar con mayor libertad y, en última instancia, ofrecer soluciones más sólidas y sofisticadas. Este enfoque de la integración de la IA centrado en el ser humano garantiza que la tecnología se convierta en un colaborador de confianza. Los ingenieros siguen estando en el centro de cada avance, equipados con las herramientas que los ayudan a moverse más rápido, pensar en grande e innovar con más confianza que nunca.

En The Tech Between Us, pódcast, el presentador Raymond Yin, director de Contenido Técnico de Mouser, se une a Nemanja Jokanovic, jefe de Ventas de SnapMagic, para examinar la evolución de las herramientas de ingeniería con la reciente integración de IA y la forma en que ha impactado en el futuro del diseño. El pódcast In Between The Tech presenta a Nirman Dave, director ejecutivo de Zams, que analiza los factores clave para determinar la calidad de las plataformas de IA, las ventajas de los programas de bajo código/sin código y la forma en que las herramientas basadas en IA pueden utilizarse para mejorar los diseños.

“La IA está revolucionando el flujo de trabajo en ingeniería, permitiéndonos alcanzar niveles de precisión y eficiencia sin precedentes”, comentó Yin. “El futuro pasa por crear armonía entre el ingenio humano y las capacidades que ofrecen las herramientas impulsadas por IA. En esta entrega se examina cómo los ingenieros pueden dominar esa colaboración para ser pioneros en innovaciones que el mundo aún no ha imaginado”.

Además del pódcast, la serie EIT incluye un video, artículos técnicos e infografías relacionadas con el tema, así como contenidos exclusivos para suscriptores, que profundizan en la forma en que los ingenieros pueden construir una relación simbiótica entre sus conocimientos y las herramientas dotadas de inteligencia. Al explorar esta relación con la IA, la serie ofrece a los profesionales de la ingeniería los conocimientos necesarios para desarrollar una nueva ola de soluciones innovadoras.

Creado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/ai-powered-engineering/ y siga a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

