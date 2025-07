Le personnel de cabine de Porter présente une demande d’accréditation syndicale au CCRI

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Le personnel de cabine de Porter, avec l’aide du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a présenté une demande d’accréditation au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) afin de créer une unité de négociation qui représentera environ 1 200 employé(e)s de Porter Airlines.

« Les membres du personnel de cabine de Porter travaillent fort pour assurer la sécurité du public, que ce soit en vol ou au sol, et méritent une convention collective et une représentation syndicale à la hauteur de leur travail », souligne le président national du SCFP, Mark Hancock. « C’est exactement ce que le SCFP leur apportera. »

Le CCRI examinera la demande et déterminera si le SCFP est officiellement reconnu comme l’agent négociateur du personnel de cabine de Porter. Si la demande est acceptée, le personnel de cabine de Porter pourra bénéficier de l’ensemble des ressources du plus grand syndicat canadien, qui est aussi le plus grand syndicat d’agent(e)s de bord au pays.

« Porter est un modèle de réussite canadienne et le personnel de cabine mérite d’en faire partie », affirme Candace Rennick, secrétaire-trésorière nationale du SCFP. « En votant pour se syndiquer au SCFP, le personnel de cabine de Porter s’assure d’avoir les outils pour se faire entendre et continuer d’améliorer ses conditions de travail. »

Le SCFP représente 18 500 membres du personnel de cabine de compagnies aériennes de toutes tailles, partout au pays. Depuis 40 ans, le SCFP collabore avec les agent(e)s de bord pour faire avancer l’ensemble du secteur, notamment en améliorant les salaires et les mesures de santé et de sécurité, les normes en matière de qualité de l’air en cabine, les primes pour les quarts de travail prolongés, et en mettant fin aux restrictions pour la plupart discriminatoires en matière d’uniformes et d’apparence physique.

:vm/sepb491