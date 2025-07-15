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Mentor Media借助Boomi將全球EDI整合效率提升多達60%

Boomi的統一低程式碼平台為Mentor Media全球供應鏈營運的自動化、視覺化與敏捷性提供支援

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI驅動自動化領域的領導者Boomi™今日宣布，總部位於新加坡的全球頂尖供應鏈解決方案供應商Mentor Media透過使用Boomi Enterprise Platform，將新客戶導引時間縮短多達50%，並將電子資料交換(EDI)整合速度提升多達60%。

Mentor Media為全球《財星》500大企業提供服務，將EDI做為管理關鍵業務流程的核心交易機制。此前，該公司的整合流程高度依賴人工且分散零碎。員工必須建構和維護單獨的客製化模組來連接不同的系統，不僅無法全面掌握這些整合的情況，其設定也無法隨市場需求擴充。

隨著市場對快速規模化的需求與日俱增，Mentor Media需要一個單一、統一的平台來管理端對端整合，改善治理，並在各地區實現一致的規模化發展。

借助Boomi Enterprise Platform，Mentor Media將系統整合時間從21個月縮短至4個月以內，使公司能夠更快地為客戶及合作夥伴交付成果。

Mentor Media資深副總裁Rueh Herng Yap表示：「Boomi為我們的全球營運帶來了顛覆性變化，改變了我們跨地區交付成果和規模化發展的方式。我們的速度更快、效率更高，也為未來的成長做好了更充分的準備。」

標準化、自動化與規模化整合

除顯著縮短EDI系統整合時間外，Boomi平台還協助Mentor Media：

  • 將新倉庫部署的上線時間縮短多達50%，降至6個月以內
  • 透過採用低程式碼工具和可重複使用的樣板，將效率提升多達60%
  • 透過簡化EDI整合，節省20%的資深開發人員時間

借助Boomi Enterprise Platform，Mentor Media全面掌握整合流程，推行最佳實務，並主動辨識和因應風險，從而提升了業務韌性和營運效率。

Mentor Media系統開發經理Waikit Chong表示：「我們與Boomi的合作以強有力的方式實現了技術與業務目標的協同。AI驅動的文件處理和智慧變更管理工具減輕了資深開發人員的負擔，讓我們有時間專注于創新和客戶體驗。」

借助Boomi建構可擴充、適用於未來需求的基礎

隨著Mentor Media為持續成長做好準備，Boomi的AI功能將協助使用者更快上手，並減少對人工培訓的依賴。

Boomi直覺式的平台還透過縮短學習曲線，讓技術背景較弱的使用者也能參與整合工作，從而提高企業敏捷性。

Boomi亞太及日本地區技術長David Irecki表示：「當今的供應鏈不僅需要整合，還需要敏捷性、智慧和韌性。借助Boomi，Mentor Media建構了一個可擴充且穩健的基礎，不僅能連接系統，還能賦能團隊擴大營運規模、縮短價值實現時間，並自信地因應動態全球市場的需求。」

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關於 Boomi

身為AI驅動自動化領域的領導者，Boomi協助全球組織實現萬物互聯、流程自動化和成果加速。Boomi Enterprise Platform（包括Boomi Agentstudio）將整合與自動化以及資料、API和AI代理管理統一在一個全面的解決方案中。Boomi得到超過23,000家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，正推動智慧自動化轉型，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪boomi.com

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亞太及日本地區影響力人士關係主管
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