2025年エンパイア・ステート・ビルディング・ランアップ、10月8日に再び開催

NYUランゴン・ヘルスの提供、チャレンジド・アスリート・ファウンデーションの協力 7月14日に抽選受付開始

