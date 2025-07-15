Esri与Microsoft展开合作，为ArcGIS用户带来全新AI增强功能

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 地理信息系统(GIS)技术领域的全球领导者Esri正将Microsoft Azure OpenAI服务整合到ArcGIS中。这一强大的合作将为用户配备全新的AI助手，以简化地理空间数据、地图和分析相关工作。此外，AI的自然语言交互功能将帮助用户快速理解复杂的空间问题。

通过自动化空间分析，经AI增强的GIS能让各类规模的组织充分发挥其全部潜力。GIS的普及有助于从城市规划者、政策制定者到企业、研究团体及民众等各类主体更快地做出更优决策。在Foundry模型中整合Azure OpenAI，是Esri与Microsoft在AI领域长期合作的延伸。这一最新合作将进一步强化Esri前沿的地理空间AI技术。

此次新整合将通过多种方式提升用户的问题解决能力和生产力，包括：

积极运用 GeoAI ，通过增强数据分析、模式检测和变化追踪来简化问题解决流程。情报机构可实现事件分析自动化；农业和林业组织可检测入侵物种；石油和天然气行业可监控资产；公共安全机构可将预测分析用于交通和应急响应；保险公司则可利用数据加快理赔和恢复流程。

，通过增强数据分析、模式检测和变化追踪来简化问题解决流程。情报机构可实现事件分析自动化；农业和林业组织可检测入侵物种；石油和天然气行业可监控资产；公共安全机构可将预测分析用于交通和应急响应；保险公司则可利用数据加快理赔和恢复流程。 AI助手 作为一种资源，可帮助GIS分析师提高生产力，并让信息产品更易于为所有人获取。ArcGIS系列产品中嵌入的AI助手可协助分析师创建内容、反思和总结数据、提供建议和推荐，甚至编写代码。

作为一种资源，可帮助GIS分析师提高生产力，并让信息产品更易于为所有人获取。ArcGIS系列产品中嵌入的AI助手可协助分析师创建内容、反思和总结数据、提供建议和推荐，甚至编写代码。 ArcGIS for Teams为Microsoft 365 Copilot配备了声明式代理(Declarative Agent)，可直接在Microsoft Teams、Microsoft Outlook和Microsoft 365门户页面中提供由AI驱动的权威地图、应用程序和位置数据的搜索与发现功能。用户能在有关人员、基础设施和环境的信息中高效查找和获取关键数据。它支持搜索公开的ArcGIS内容和组织的私有地理数据。

Esri AI与企业技术首席技术官Jay Theodore表示：“我们与Microsoft的合作，以及将Foundry模型中的Microsoft Azure OpenAI整合到ArcGIS中，对地理空间技术而言是一项革新。通过推动地理空间理解的普及，我们正在消除障碍，让用户能够释放位置智能的全部潜力。此次合作标志着我们在为各类规模的组织提供更便捷、更具影响力的空间分析服务之路上实现的重要里程碑。”

Microsoft全球独立软件开发商与数字原生团队企业副总裁Jason Graefe强调了与Esri合作的重要性，他表示：“这不仅关乎技术整合，更在于为地理空间领域的创新树立新标杆。通过结合Esri在地理空间技术领域的领先地位与Microsoft在云计算和AI方面的专业知识，此次合作旨在为全球范围内的个人和组织赋能。”

ArcGIS是一个全面的企业级地理空间平台，建立在先进的AI技术框架基础之上。GeoAI是该平台的核心支柱之一，能够增强组织分析和解读空间数据的能力。再加上Esri自身集成的旨在提升用户体验、效率和生产力的AI助手，ArcGIS能够改进决策制定、提高生产力，并提供无与伦比的用户体验。Azure基础设施将作为计算资源提供，使用户能够借助GeoAI工具箱调用90多个预训练的深度学习模型。

如需了解Esri如何通过释放AI驱动的洞察来革新地理空间技术，请访问：esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com 。

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