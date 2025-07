Esri与Microsoft展开合作，为ArcGIS用户带来全新AI增强功能

加利福尼亚州雷德兰兹--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Esri,全球地理信息系统(GIS)技术与位置智能领域的领导者,今日宣布推出 ArcGIS for Autodesk Forma® 。作为与 Autodesk® 长期合作的一部分,这项全新集成将在 Autodesk Forma 中引入 Esri 的权威地理空间参考数据,为建筑、工程、施工与运营(AECO)专业人士的设计与规划带来变革。ArcGIS for Autodesk Forma 将为用户提供统一的设计环境,无需切换平台即可实现更流畅的协作。 “我们很高兴能与 Autodesk 深化合作,为 AECO 行业打造更具凝聚力的项目体验。” Esri 的 AEC 全球业务发展总监 Kathleen Kewley 表示,“通过将 Esri 丰富的数据资源融入 Autodesk Forma,将有效提升运营效率并优化商业成果。” ArcGIS for Autodesk Forma 将作为 Autodesk 的扩展组件,整合地理数据与地理空间服务,为 Autodesk 产品带来更深入的分析与洞察。通过将 ArcGIS...