Esri werkt samen met Microsoft om ArcGIS-gebruikers nieuwe AI-verbeteringen te bieden

Esri, wereldwijd leider in technologie voor geografische informatiesystemen (GIS), integreert Microsoft Azure OpenAI Service in ArcGIS. Deze krachtige samenwerking voorziet gebruikers van gloednieuwe AI-assistenten om het werken met geospatiale data, kaarten en analyses te vereenvoudigen. Bovendien stelt de natuurlijke taalinteractie van de AI gebruikers in staat om complexe ruimtelijke problemen snel te begrijpen.

Door ruimtelijke analyses te automatiseren, kan met AI verbeterde GIS organisaties van elke omvang in staat stellen om de volledige kracht ervan te benutten. Deze democratisering van GIS kan iedereen helpen, van stadsplanners en beleidsmakers tot bedrijven, onderzoeksgroepen en burgers, om sneller betere beslissingen te nemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.