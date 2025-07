The Empire State Building-trappenloop van 2025 keert terug op 8 oktober

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Empire State Building (ESB) heeft vandaag bekendgemaakt dat de algemene inschrijving voor de jaarlijkse Empire State Building Run-Up (ESBRU) op 8 oktober 2025 om 20.00 uur van start gaat. ESB heeft ook bekendgemaakt dat de ESBRU wordt gepresenteerd door NYU Langone Health en mogelijk gemaakt door de Challenged Athlete's Foundation. De algemene inschrijving is geopend van 14 juli tot en met 28 juli 2025.

Tijdens de 47e Run-Up zullen 225 hardlopers de 1576 traptreden van het iconische gebouw beklimmen naar het wereldberoemde observatorium.

