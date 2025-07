El evento Empire State Building Run-Up 2025 regresa el 8 de octubre

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--El Empire State Building (ESB) anunció hoy el registro en la lotería general para el evento Empire State Building Run-Up (ESBRU) anual, que se llevará a cabo el 8 de octubre de 2025 a las 8 p.m. ESB también anunció que el evento ESBRU será presentado por NYU Langone Health y contará con el acompañamiento de Challenged Athletes Foundation. El registro general en la lotería estará abierto del 14 al 18 de julio de 2025.

En la 47.o evento Empire State Building Run-Up, 225 corredores subirán los icónicos 1576 escalones del edificio hasta llegar al famoso observatorio. Entre los participantes de este año se encuentran hombres y mujeres de elite, celebridades, agentes inmobiliarios de la ciudad de Nueva York, inquilinos, atletas del, CAF, miembros del departamento de policía y el departamento de bomberos de Nueva York y público en general. El 30 de julio, los corredores registrados recibirán una notificación para confirmar su participación en la carrera, que tiene un costo de 175 dólares por corredor que deberá pagarse después de la aceptación de la lotería.

“Nos complace darle la bienvenida a NYU Langone Health como nuevo patrocinador, y esperamos la llegada de atletas de todo el mundo para la carrera en la torre más famosa del mundo, el 47.o evento Empire State Building Run-Up anual”, anunció Tony Malkin, presidente y director ejecutivo de Empire State Realty Trust. “Los corredores pondrán a prueba sus límites nuevamente en esta ineludible carrera hasta la cima de la principal atracción del mundo según Tripadvisor. Les deseamos buena suerte a todos en la lotería”.

Como patrocinador presentador, por primera vez aparece NYU Langone Health, un sistema de salud completamente integrado con siete centros de internación y más de 320 centros de atención ambulatoria que logra de manera regular los mejores resultados para sus pacientes a través de un riguroso enfoque en la calidad que brinda una de las tasas de mortalidad más bajas del país.

Challenged Athletes Foundation® (CAF) es una vez más el socio benéfico oficial de ESBRU, con una división designada para atletas con discapacidades físicas permanentes y colaboradores de CAF que reúnen fondos para empoderar vidas a través del deporte. Los corredores no deben someterse al sorteo de la lotería y corren junto con #TeamCAF a través de una participación por medio de fondos benéficos garantizada que se puede encontrar en línea.

La producción del evento ESBRU 2025 está a cargo de Super Race Systems.

Se puede encontrar más información sobre el evento Empire State Building Run-Up y la participación en la lotería oficial en línea. Se pueden descargar imágenes y videos de años anteriores en alta resolución aquí.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1454 pies por encima del centro de Manhattan desde la base hasta la antena. El rediseño de 165 millones de dólares de la Experiencia Observatorio del Empire State Building ha creado un enfoque completamente nuevo, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio en el piso 102 rediseñado con ventanales del piso al techo. El camino hasta el observatorio del piso 86 , que tiene fama mundial por ser el único observatorio de 360 grados al aire libre con vistas de Nueva York y los alrededores, orienta a los visitantes para toda su experiencia de la ciudad de Nueva York y abarca todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura popular. La Experiencia Observatorio del Empire State Building recibe a millones de visitantes todos los años y fue declarada la atracción número 1 del mundo (y también la atracción número 1 en los Estados Unidos) por tercer año consecutivo por los premios Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do de Tripadvisor, el "Edificio Favorito de los Estados Unidos" por el Instituto Estadounidense de Arquitectos, el destino turístico más popular por Uber, y la atracción número 1 de la ciudad de Nueva York por la lista de destinos imperdibles Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

