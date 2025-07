Andersen Consulting versterkt platform met toevoeging van Baufest

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn digitale transformatiemogelijkheden uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Baufest, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en ontwikkelen van digitale producten.

Met meer dan 30 jaar ervaring en kantoren in Noord- en Zuid-Amerika en Europa is Baufest een bekende onderneming die zich inzet voor het samenvoegen van geavanceerde technologie met een diepgaand inzicht in bedrijfsstrategieën en gebruikerservaring. Het bedrijf biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder bedrijfsontwerp, ontwikkeling van digitale producten, data en toegepaste AI, en cyberbeveiliging. Beaufest verleent diensten aan zakelijke klanten in belangrijke sectoren zoals bank en financiën, de detailhandel, de energiesector en de gezondheidszorg, en heeft als missie het behalen van meetbare bedrijfsresultaten door middel van een flexibele, schaalbare en ethische bedrijfsvoering.

“Onze samenwerking met Andersen Consulting betekent een transformationele stap voorwaarts in de diensten die we aanbieden", aldus Ángel Pérez Puletti, directeur van Baufest. “Het volledige pakket multidisciplinaire diensten van Andersen bouwt voort op de diepgaande technische en engineeringexpertise van Baufest om onze klanten over de hele wereld naadloze adviesoplossingen te bieden. We kunnen end-to-end-oplossingen leveren die strategische, operationele en technologische uitdagingen aanpakken, waardoor organisaties niet alleen kunnen inspelen op veranderingen, maar deze ook kunnen sturen."

“De reputatie van Baufest op het gebied van geavanceerde, gebruikersgerichte technologische oplossingen sluit naadloos aan bij onze visie op transformatieve consulting“, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Nu bedrijven steeds meer onder druk staan om te moderniseren, te innoveren en veerkracht op te bouwen, hebben ze behoefte aan adviseurs die een brug kunnen slaan tussen een langetermijnvisie en de uitvoering op korte termijn. Met de toevoeging van Baufest en zijn diepgaande technische expertise versterken we ons vermogen om holistische oplossingen te bieden die transformatie stimuleren.“

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke, technologische en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies. Op het wereldwijde platform van Andersen Consulting werken 20.000 specialisten en het bedrijf is actief op meer dan 500 plaatsen via haar leden en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultingoplossingen via haar leden en samenwerkende kantoren over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.