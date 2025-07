Clôture du dixième fonds phare de Stone Point Capital avec un capital engagé de 11,5 milliards de dollars

GREENWICH, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Stone Point Capital LLC, une société de capital-investissement spécialisée dans les services financiers et les secteurs apparentés, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son dixième fonds de capital-investissement, Trident X, avec un total de 11,5 milliards de dollars d'engagements. Trident X qui a dépassé son objectif initial et son plafond de 9 milliards de dollars, représente environ 2,5 milliards de dollars de plus que Trident IX, un fonds de 9 milliards de dollars clôturé en 2022.

Trident X a reçu un solide soutien de sa base d'investisseurs existante, ainsi que des engagements inédits de la part d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan au niveau mondial. L'associé commandité et les entités affiliées ont contribué à hauteur d'environ 750 millions de dollars.

« Nous sommes reconnaissants à nos commanditaires de leur confiance et de leur soutien continus, et sommes fiers de la force pérenne de nos fonds Trident durant 30 ans et sur de nombreux cycles de marché », a déclaré Chuck Davis, président et co-CEO de Stone Point Capital. « Grâce à Trident X, nous continuerons à faire ce que nous estimons faire le mieux : trouver de manière proactive des propriétaires-exploitants exceptionnels au sein de l'industrie mondiale des services financiers et dans son environnement et les aider à créer une valeur pérenne dans leurs entreprises ».

Jim Carey, codirecteur général de Stone Point Capital, a ajouté : « Nous pensons que la cohérence tant de notre équipe, de notre stratégie ou de nos résultats, continue à nous donner un avantage certain dans la recherche d'investissements grâce à notre vaste réseau. Les possibilités que nous entrevoyons pour notre dixième fonds phare sont une source d'enthousiasme et nous nous efforçons de poursuivre la création de valeur pour nos investisseurs ».

Trident X a démarré sa période d'investissement en mai 2025 et a conclu jusqu'à présent un investissement, Ultimus Fund Solutions, un fournisseur de services complets d'administration de fonds.

Stone Point possède plus de 30 ans d'expérience en matière d'investissement dans le secteur des services financiers mondiaux, en commençant par des investissements en private equity dans la souscription d'assurance, puis en s'élargissant peu à peu jusqu'à devenir une large gamme de secteurs financiers et de services fournie aux entreprises. Les membres de la haute direction dirigent les opérations depuis 1998. La société s'associe à des équipes de gestion expérimentées et fait preuve de souplesse en ce qui concerne les types de transactions réalisées par l'intermédiaire de ses fonds Trident. Stone Point est expérimentée dans les rachats structurés autonomes, ainsi que dans les scissions d'entreprises plus importantes car elle apporte une profonde connaissance du secteur et un réseau étendu à chaque engagement de société de portefeuille. Stone Point a investi dans plus de 160 entreprises dans 10 secteurs verticaux actifs et plus de 70 sous-secteurs. La société possède également une plateforme d'investissement en crédit, Stone Point Credit, qui gère près de 10 milliards de dollars d'actifs.

Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique de Stone Point dans le cadre de la formation de Trident X.

À propos de Stone Point Capital

Stone Point est une société d'investissement qui gère plus de 65 milliards de dollars d'actifs au sein de ses plateformes de capital-investissement et de crédit. Stone Point investit dans des entreprises du secteur des services financiers mondiaux et des secteurs apparentés, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. La société investit dans des classes d'actifs alternatifs, notamment dans le capital-investissement par le biais de son fonds phare Trident Funds et dans le crédit par le biais de fonds communs et de comptes gérés séparément. En outre, Stone Point Capital Markets soutient sa société, les entreprises de son portefeuille et d'autres clients grâce à des solutions de financement dédiées. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.stonepoint.com.

