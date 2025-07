Andersen Consulting rafforza la piattaforma con l'aggiunta di Baufest

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione digitale attraverso un accordo di collaborazione con Baufest, società internazionale di progettazione e sviluppo di prodotti digitali.

Con oltre 30 anni di esperienza e sedi nelle Americhe e in Europa, Baufest è riconosciuta per l'abbinamento di tecnologia allo stato dell'arte e una profonda comprensione di strategia aziendale ed esperienza utente. L'azienda offre una gamma completa di servizi, tra cui progettazione aziendale, sviluppo di prodotti digitali, dati e intelligenza artificiale applicata e cybersicurezza. Baufest serve clienti aziendali in settori chiave come quello bancario e finanziario, della vendita al dettaglio, energetico e sanitario, con un focus sulla promozione di risultati aziendali misurabili attraverso pratiche tecnologiche agili, scalabili ed etiche.

“La nostra collaborazione con Andersen Consulting rappresenta un passo avanti innovativo nei servizi che offriamo”, ha dichiarato Ángel Pérez Puletti, amministrazione delegato di Baufest. “La suite completa di servizi multidisciplinari di Andersen si basa sulle profonde competenze tecniche ed ingegneristiche di Baufest per offrire soluzioni di consulenze semplici ai nostri clienti in tutto il mondo. Forniamo soluzioni complete rivolte alle sfide strategiche, operative e tecnologiche, aiutando le organizzazioni non solo a rispondere al cambiamento, ma a guidarlo”.

“La reputazione di Baufest nella fornitura di soluzioni tecnologiche sofisticate, incentrate sull'utente, si allinea con continuità con la nostra visione di consulenza trasformativa”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Mentre le aziende si trovano ad affrontare una crescente pressione per modernizzare, innovare e sviluppare resilienza, hanno anche bisogno di consulenti che possano colmare il divario tra la visione a lungo termine e l'esecuzione a breve termine. Con l'aggiunta di Baufest e le sue profonde capacità tecniche, rafforziamo la nostra capacità di fornire soluzioni olistiche che guidano la trasformazione”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi comprensivi di strategia aziendale e di trasformazione commerciale, tecnologica e AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale che caratterizza Andersen Global, e offre competenze d'eccellenza nei settori della consulenza e in ambito fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e dell'advisory, grazie a una piattaforma globale di cui fanno parte più di 20.000 professionisti a livello mondiale e a una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società associate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che propone soluzioni di consulenza tramite le società associate e collaboratrici in tutto il mondo.

