Esri與Microsoft展開合作，為ArcGIS使用者帶來全新AI增強功能

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統(GIS)技術領域的全球領導者Esri正將Microsoft Azure OpenAI服務整合到ArcGIS中。這一強大的合作將為使用者配備全新的AI助手，以簡化地理空間資料、地圖和分析相關工作。此外，AI的自然語言互動功能將協助使用者快速理解複雜的空間問題。

透過自動化空間分析，經AI增強的GIS能讓各類規模的組織充分發揮其全部潛力。GIS的普及有助於從城市規劃者、政策制定者到企業、研究團體及民眾等各類主體更快地做出更優決策。在Foundry模型中整合Azure OpenAI，是Esri與Microsoft在AI領域長期合作的延伸。這一最新合作將進一步強化Esri尖端的地理空間AI技術。

此次新整合將透過多種方式提升使用者的問題解決能力和生產力，包括：

積極運用 GeoAI ，透過增強資料分析、模式偵測和變化追蹤來簡化問題解決流程。情報機構可實現事件分析自動化；農業和林業組織可偵測入侵物種；石油和天然氣產業可監控資產；公共安全機構可將預測分析用於交通和緊急回應；保險公司則可利用資料加快理賠和恢復流程。

，透過增強資料分析、模式偵測和變化追蹤來簡化問題解決流程。情報機構可實現事件分析自動化；農業和林業組織可偵測入侵物種；石油和天然氣產業可監控資產；公共安全機構可將預測分析用於交通和緊急回應；保險公司則可利用資料加快理賠和恢復流程。 AI助手 做為一種資源，可協助GIS分析師提高生產力，並讓資訊產品更易於為所有人取得。ArcGIS系列產品中內建的AI助手可協助分析師建立內容、反思和總結資料、提供建議和推薦，甚至編寫程式碼。

做為一種資源，可協助GIS分析師提高生產力，並讓資訊產品更易於為所有人取得。ArcGIS系列產品中內建的AI助手可協助分析師建立內容、反思和總結資料、提供建議和推薦，甚至編寫程式碼。 ArcGIS for Teams為Microsoft 365 Copilot配備了聲明式代理(Declarative Agent)，可直接在Microsoft Teams、Microsoft Outlook和Microsoft 365門戶頁面中提供由AI驅動的權威地圖、應用程式和位置資料的搜尋與發現功能。使用者能在有關人員、基礎設施和環境的資訊中高效查找和取得關鍵資料。它支援搜尋公開的ArcGIS內容和組織的私有地理資料。

Esri AI與企業技術技術長Jay Theodore表示：「我們與Microsoft的合作，以及將Foundry模型中的Microsoft Azure OpenAI整合到ArcGIS中，對地理空間技術而言是一項革新。透過推動地理空間理解的普及，我們正在消除障礙，讓使用者能夠釋放位置智慧的全部潛力。此次合作代表我們在為各類規模的組織提供更便捷、更具影響力的空間分析服務之路上實現的重要里程碑。」

Microsoft全球獨立軟體發展商與數位原生團隊企業副總裁Jason Graefe強調了與Esri合作的重要性，他表示：「這不僅關乎技術整合，更在於為地理空間領域的創新樹立新標竿。透過結合Esri在地理空間技術領域的領先地位與Microsoft在雲端運算和AI方面的專業知識，此次合作旨在為全球的個人和組織賦能。」

ArcGIS是一個全面的企業級地理空間平台，建立在先進的AI技術架構基礎之上。GeoAI是該平台的核心支柱之一，能夠增強組織分析和解讀空間資料的能力。再加上Esri自身整合的旨在提升使用者體驗、效率和生產力的AI助手，ArcGIS能夠改進決策制定、提高生產力，並提供無與倫比的使用者體驗。Azure基礎設施將以運算資源形式提供，讓使用者能夠借助GeoAI工具箱調用90多個預訓練的深度學習模型。

如欲瞭解Esri如何透過釋放AI驅動的洞察來革新地理空間技術，請造訪：esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com 。

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