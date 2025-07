Esri colabora con Microsoft para ofrecer a los usuarios de ArcGIS nuevas mejoras de IA

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, el líder mundial en tecnología de sistemas de información geográfica (SIG), integrará Microsoft Azure OpenAI Service en ArcGIS. Esta potente colaboración proporciona a los usuarios nuevos asistentes de IA para simplificar el trabajo con datos, mapas y análisis geoespaciales. Además, la interacción con lenguaje natural de la IA permitirá a los usuarios comprender rápidamente problemas espaciales complejos.

Al automatizar los análisis espaciales, los SIG mejorados con IA permiten a organizaciones de todos los tamaños aprovechar al máximo su potencial. Esta democratización de los SIG puede ayudar a todos, desde urbanistas y legisladores hasta empresas, grupos de investigación y ciudadanos, a tomar decisiones más acertadas y con mayor rapidez. La integración de Azure OpenAI en Foundry Models se basa en una larga colaboración entre Esri y Microsoft en el campo de la IA. Esta colaboración más reciente complementa la tecnología de vanguardia de IA geoespacial de Esri.

La nueva integración mejorará la resolución de problemas y la productividad de los usuarios de muchas maneras, entre ellas:

Implementación activa de GeoAI para optimizar la resolución de problemas con análisis de datos, detección de patrones y seguimiento de cambios mejorados. Las organizaciones de inteligencia pueden automatizar el análisis de eventos; las organizaciones agrícolas y forestales pueden detectar especies invasoras; el sector del petróleo y el gas puede monitorear activos; las agencias de seguridad pública pueden usar análisis predictivos para el tráfico y la respuesta a emergencias; y las compañías de seguros pueden usar los datos para agilizar los procesos de reclamaciones y recuperación.

“Nuestra colaboración con Microsoft y la integración de Microsoft Azure OpenAI en Foundry Models en ArcGIS suponen un cambio radical para la tecnología geoespacial”, afirmó Jay Theodore, director de tecnología de IA y tecnologías empresariales de Esri. “Al democratizar la comprensión geoespacial, eliminamos barreras y permitimos a los usuarios aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia de ubicación. Esta colaboración representa un hito importante en nuestro camino para hacer que el análisis espacial sea más accesible y eficaz para organizaciones de todos los tamaños”.

Jason Graefe, vicepresidente ejecutivo del equipo mundial de proveedores de software independientes (ISV) y Nativos Digitales de Microsoft, destacó la importancia de la colaboración con Esri: “No se trata solo de integrar tecnologías, sino también de establecer un nuevo referente en innovación en el ámbito geoespacial. Esta colaboración busca empoderar a personas y organizaciones de todo el mundo combinando el liderazgo de Esri en tecnología geoespacial con la experiencia de Microsoft en la nube y la IA”.

ArcGIS, una plataforma geoespacial empresarial integral, se basa en un marco de tecnología de IA avanzada. GeoAI, uno de los pilares de esta plataforma, mejora la capacidad de las organizaciones para analizar e interpretar datos espaciales. Junto con los asistentes de IA integrados de Esri, diseñados para mejorar la experiencia del usuario, la eficiencia y la productividad, ArcGIS optimiza la toma de decisiones, impulsa la productividad y ofrece experiencias de usuario inigualables. La infraestructura de Azure estará disponible como recurso informático, lo que permitirá a los usuarios aprovechar más de 90 modelos de aprendizaje profundo preentrenados con las herramientas de GeoAI.

Descubra cómo Esri está revolucionando la tecnología geoespacial con información impulsada por IA: esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview.

