Esri collabore avec Microsoft pour apporter des nouvelles optimisations d'IA aux utilisateurs d'ArcGIS

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le chef de file mondial de la technologie des systèmes d'information géographique (SIG), intègre Microsoft Azure OpenAI Service dans ArcGIS. Cette collaboration fournit aux utilisateurs tous les nouveaux assistants IA pour simplifier le travail avec les données géospatiales, les cartes et les analyses. En outre, l’interaction du langage naturel de l’IA permettra aux utilisateurs de comprendre rapidement des problèmes spatiaux complexes.

En automatisant les analyses spatiales, les SIG optimisés par l'IA peuvent permettre aux organisations de toutes tailles d'exploiter toute leur puissance. Cette démocratisation des SIG peut aider tout le monde, des urbanistes aux décideurs politiques, en passant par les entreprises, les groupes de recherche et les électeurs, à prendre de meilleures décisions plus rapidement. L'intégration d'Azure OpenAI in Foundry Models s'appuie sur une collaboration de longue date entre Esri et Microsoft dans le domaine de l'IA. Cette toute nouvelle collaboration renforce l'IA géospatiale de pointe d'Esri.

La nouvelle intégration améliorera la résolution de problèmes et la productivité de nombreuses façons pour les utilisateurs, notamment :

En utilisant activement GeoAI pour rationaliser la résolution de problèmes grâce à une analyse améliorée des données, à la détection des modèles et au suivi des changements. Les organisations de renseignement peuvent automatiser l'analyse des événements ; les organisations agricoles et forestières peuvent détecter les espèces envahissantes ; le secteur pétrolier et gazier peut surveiller les actifs ; les agences de sécurité publique peuvent utiliser l'analyse prédictive pour la circulation et les interventions d'urgence ; et les compagnies d'assurance peuvent utiliser les données pour accélérer les procédures de réclamation et de recouvrement.

Les assistants IA sont disponibles en tant que ressource pour aider les analystes SIG à stimuler la productivité et à rendre les produits d'information plus accessibles à tous. Les assistants IA intégrés dans les produits ArcGIS aident les analystes à créer du contenu, à introspecter et à résumer les données, à fournir des suggestions et des recommandations, et même à écrire du code.

ArcGIS for Teams dispose d'un agent déclaratif pour Microsoft 365 Copilot, qui fournit une recherche et une découverte basées sur l'IA de cartes, d'applications et de données de localisation faisant autorité directement dans les pages du portail Microsoft Teams, Microsoft Outlook et Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent trouver et accéder efficacement aux données essentielles dans les informations sur les personnes, l'infrastructure et l'environnement. Il prend en charge les recherches de contenu ArcGIS accessible au public et de données géographiques organisationnelles privées.

« Notre collaboration avec Microsoft et l'intégration de Microsoft Azure OpenAI in Foundry Models dans ArcGIS change la donne pour la technologie géospatiale », déclare Jay Theodore, Chief Technology Officer d'Esri pour l'IA et les technologies d'entreprise. « En démocratisant la compréhension géospatiale, nous supprimons les obstacles et donnons aux utilisateurs les moyens de concrétiser le plein potentiel de la géolocalisation. Cette collaboration représente une étape majeure dans notre parcours visant à rendre l'analyse spatiale plus accessible et plus efficace pour les organisations de toutes tailles. »

Soulignant l’importance de la collaboration avec Esri, Jason Graefe, CVP, Worldwide ISV & Digital Natives team chez Microsoft, déclare : « Il ne s’agit pas simplement d’intégration technologique, mais également d’établir une nouvelle référence en matière d’innovation dans le domaine géospatial. Cette collaboration vise à autonomiser les personnes et les organisations du monde entier en combinant le leadership d’Esri en matière de technologie géospatiale avec l’expertise de Microsoft dans le cloud et l’IA. »

Plateforme géospatiale d'entreprise complète, ArcGIS repose sur un cadre technologique IA avancé. L’une des pierres angulaires de cette plateforme, GeoAI, renforce la capacité des organisations à analyser et à interpréter les données spatiales. Outre les propres assistants IA intégrés d’Esri conçus pour améliorer l’expérience utilisateur, l’efficacité et la productivité, ArcGIS améliore la prise de décision, stimule la productivité et offre une expérience utilisateur inégalée. L'infrastructure Azure sera disponible en tant que ressource informatique permettant aux utilisateurs de tirer parti de plus de 90 modèles d'apprentissage profond préformés avec la boîte à outils GeoAI.

Découvrez comment Esri révolutionne la technologie géospatiale en générant des informations basées sur l'IA :esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d’information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités. Esri possède des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires proposant une assistance locale dans plus de 100 pays sur six continents. Grâce à son engagement pionnier dans le domaine des technologies et de l'analyse géospatiales, Esri met au point les solutions les plus innovantes, basées sur une approche géographique, en vue de résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde, en les plaçant dans le contexte essentiel de la géolocalisation. Consultez notre site Web à l'adresse esri.com.

