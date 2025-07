A mais recente série da Mouser explora o equilíbrio entre IA e conhecimento humano em engenharia

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mouser Electronics, Inc., distribuidora global autorizada dos mais recentes componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, lançou hoje sua mais nova edição da série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT): engenharia com inteligência artificial. Esta edição explora o equilíbrio entre o uso dos recursos da inteligência artificial (IA) e a experiência humana. As ferramentas baseadas em inteligência artificial agora permitem que os engenheiros otimizem processos de projeto complexos com uma precisão sem precedentes.

Ao delegar análises demoradas e revelar insights de projeto com mais agilidade, a IA permite que os engenheiros se concentrem no que fazem de melhor: resolver desafios de alto nível, ultrapassar limites técnicos e desenvolver soluções sofisticadas. À medida que a inteligência generativa e a modelagem preditiva se tornam mais avançadas, a sinergia entre o insight humano e a inteligência artificial está transformando a maneira como os problemas de engenharia são enfrentados e a velocidade com que as inovações chegam ao mercado. Com o uso adequado, os engenheiros podem ir além dos limites, inovar com mais liberdade e, por fim, entregar soluções mais robustas e sofisticadas. Essa abordagem centrada no ser humano para a integração da IA garante que a tecnologia atue como uma parceira confiável. Os engenheiros permanecem no centro de cada avanço, munidos de ferramentas para agir com mais rapidez, pensar mais alto e inovar com mais confiança do que nunca.

The Tech Between Us é o podcast em que o apresentador Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, recebe Nemanja Jokanovic, diretor de Vendas da SnapMagic, para discutir a evolução das ferramentas de engenharia com a recente integração da IA e seus impactos o futuro do design. Já o podcast In Between The Tech apresenta Nirman Dave, CEO da Zams, que analisa os principais fatores que influenciam a qualidade das plataformas de IA, os benefícios das soluções de baixo código/sem código e como as ferramentas baseadas em IA podem ser utilizadas para aprimorar projetos.

“A inteligência artificial está remodelando fundamentalmente o cenário da engenharia, capacitando-nos a alcançar uma precisão e eficiência antes inatingíveis”, afirma Yin. “O futuro da inovação reside na sinergia perfeita entre a criatividade humana e o poder das ferramentas de IA. Nesta edição, exploramos como os engenheiros podem dominar essa colaboração essencial para conceber e entregar avanços que redefinirão o amanhã.”

Além do podcast, a série EIT inclui um vídeo aprofundado, artigos técnicos e infográficos relacionados ao tema, como também conteúdo exclusivo para assinantes, abordando como os engenheiros podem construir uma relação simbiótica entre seus conhecimentos e ferramentas inteligentes. Ao explorar essa relação com a IA, a série fornece aos profissionais de engenharia o conhecimento necessário para desenvolver uma nova onda de soluções inovadoras.

Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos do setor de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/ai-powered-engineering/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X e YouTube.

