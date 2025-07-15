2025年帝國大廈登高賽將於10月8日回歸

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 帝國大廈(ESB)今日宣布，2025年10月8日晚8點舉行的年度帝國大廈登高賽(ESBRU)開啟大眾抽籤報名。帝國大廈同時宣布，本屆登高賽由NYU Langone Health贊助，Challenged Athlete’s Foundation提供支援。大眾抽籤報名時間為2025年7月14日至7月28日。

在第47屆年度登高賽中，225名選手將沿著這座代表性建築的1576級樓梯，向舉世聞名的觀景台衝刺。今年的預賽組別包括精英男女組、媒體組、名人組、紐約市房地產經紀人組、大廈租戶組、CAF運動員組、紐約警察局和紐約消防局成員組，以及大眾組等。7月30日，已報名的選手將收到參賽資格通知，每位選手的參賽費用為175美元，僅在透過抽籤獲得資格後收取。

Empire State Realty Trust董事長兼執行長Tony Malkin表示：「我們欣然歡迎NYU Langone Health成為新贊助商，並期待來自世界各地的選手齊聚這場全球最著名的大樓賽事——第47屆帝國大廈登高賽。選手們將在這場『人生必體驗』賽事中再次挑戰自我極限，登頂被Tripadvisor評選為全球第一景點的帝國大廈。祝所有參與抽籤的人好運。」

首次擔任主辦贊助商的NYU Langone Health是一個綜合性醫療系統，擁有7個住院點和320多個門診點，透過對醫療品質的嚴格把控，持續實現最佳病患治療效果，其死亡率在全美處於最低水準之列。

Challenged Athletes Foundation® (CAF)再次成為帝國大廈登高賽的官方慈善合作夥伴，為永久性身心障礙運動員和CAF的支持者設立一個組別，他們募集資金以透過運動賦能他人。參賽選手可以透過慈善籌款保證名額繞過抽籤，直接與#TeamCAF一同參賽，詳細資訊可於線上查閱。

2025年帝國大廈登高賽由Super Race Systems承辦。

有關帝國大廈登高賽和官方抽籤報名的更多資訊可於線上查閱。往年的高清圖片和影片可在此處下載。

關於帝國大廈

帝國大廈被譽為「世界最著名的建築」，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)擁有。帝國大廈位於曼哈頓市中心，從地基到天線的高度達1454英尺。帝國大廈觀景台斥資1.65億美元進行了改造，提供全新的體驗，包括專屬遊客入口、包含9個展廳的互動式博物館，以及重新設計的102層觀景台，並配有落地窗。舉世聞名的86層觀景台是唯一一個360度的露天觀景台，可以飽覽紐約及其他地方的景色，為遊客帶來完整的紐約市體驗，涵蓋了從大樓歷史沿革和目前在流行文化中的地位等各個方面。帝國大廈觀景台每年接待數以百萬計的遊客，在Tripadvisor的《旅行者選擇獎：最值得做的事情至尊獎》中被評為全球第一景點並連續三年被評為美國第一景點，被美國建築師協會評選為「美國最受喜愛的建築」，被Uber評選為世界最熱門旅遊景點，並在Lonely Planet的《終極旅遊名單》中被評為紐約市第一景點。

自2011年起，該建築完全採用再生風能供電，並吸引了LinkedIn、Shutterstock等多元化企業租戶以及STATE Grill and Bar、Tacombi、Starbucks等零售商家入駐。如欲進一步瞭解資訊或購買觀景台體驗門票，請造訪 esbnyc.com ，或者关注帝國大廈的 Facebook 、 X（前Twitter） 、 Instagram 、 微博 、 YouTube 或 TikTok 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。