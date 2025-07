2025年帝國大廈登高賽將於10月8日回歸

Share

由NYU Langone Health贊助,Challenged Athletes Foundation提供支援 7月14日開始抽籤

帝國大廈舉辦一年一度的登高賽,由Starbucks贊助並由Challenged Athletes Foundation提供支援 紐約--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 帝國大廈(ESB)舉辦了第46屆年度帝國大廈登高賽,此次活動由Starbucks贊助並由Challenged Athletes Foundation (CAF)提供支援。在幾場指定的預賽中,來自世界各地的650多名參賽者爬過大廈的1576級樓梯,抵達位於代表性的86層觀景台的終點線。 Empire State Realty Trust董事長兼執行長Tony Malkin表示:「帝國大廈是全世界排名第一的景點,對於全球各級別的參賽者來說,參加帝國大廈登高賽並登頂是每個人終其一生的願望,也一項重大成就。我們祝賀所有參加這場終極耐力測試的人。」 日本的Ryoji Watanabe以10分34秒的成績獲得男子精英預賽第一名,馬來西亞的Wai Ching Soh和義大利的Fabio Ruga分獲第二和第三名。 Watanabe表示:「跑這個賽道非常艱難,但我還是想贏下比賽。我做到了,並且感到非常高興。」 德國的Monica Carl以13分30秒的成績在女子精英預賽中排名第一,日本的Yuko Tateishi和德國的Verena S...