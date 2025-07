Les cartes de base ArcGIS d'Esri alimentent Dataminr First Alert pour une détection et une sensibilisation améliorées aux événements en temps réel

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de l'intelligence géographique, s'est associé à Dataminr, la principale plateforme d'IA en temps réel, afin d'améliorer les interventions d'urgence en temps réel pour les organismes publics. Les cartes de base ArcGIS d'Esri seront intégrées à Dataminr First Alert, une solution de détection des événements critiques en temps réel. Utilisée par les organismes publics du monde entier pour les interventions d'urgence et de crise, la sécurité diplomatique, la protection des infrastructures, etc., First Alert s'appuiera sur les cartes de base ArcGIS d'Esri pour améliorer la prise de décision de ses clients. Au cours des prochains mois, Dataminr fera passer les utilisateurs actuels de First Alert à la nouvelle expérience des cartes de base Esri.

« En équipant les utilisateurs de First Alert de la collection complète et fiable de cartes de base d'Esri, nous sommes heureux de doter les organisations d'une connaissance géospatiale avancée que seuls nos services de localisation peuvent fournir », déclare Richard Cooke, directeur général du développement commercial mondial chez Esri. « Cette intégration permettra aux clients de Dataminr de détecter plus tôt les menaces émergentes, de visualiser leur proximité avec des actifs critiques et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. »

Cette nouvelle intégration offre une ressource opérationnelle unique basée sur des cartes aux utilisateurs qui ont besoin de comprendre en temps réel les événements et les urgences potentielles. En combinant la puissance de la cartographie et l'IA, elle permettra aux utilisateurs de détecter et de localiser les risques et les événements émergents afin de fournir une alerte aussi rapide que possible, bien plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Les performances cartographiques améliorées et le contexte visuel permettent une compréhension et une prise de décision accélérées.

« En utilisant les données géospatiales d'Esri comme base pour la vue d'ensemble opérationnelle de First Alert, nous créons une nouvelle norme pour la manière dont le secteur public gère et contextualise les risques grâce à des informations exploitables en temps réel », déclare Brian Gumbel, président et directeur de l'exploitation chez Dataminr. « Lorsque chaque minute compte, savoir exactement ce qui se passe et où cela se passe est la clé d'une réponse efficace. »

Au service des organismes gouvernementaux et de sécurité publique dans plus de 220 pays et territoires, Dataminr est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'intelligence artificielle. La plateforme unique de l'entreprise surveille plus d'un million de sources de données publiques, notamment des images, des vidéos et des textes dans plus de 150 langues. Dataminr commencera à migrer ses clients existants vers ArcGIS Basemaps, la transition devant être achevée d'ici la fin de l'année. Toutefois, les clients qui souhaitent accélérer l'accès complet aux cartes de base d'Esri peuvent contacter leur responsable de la réussite client pour lancer le processus.

Les organismes du secteur public peuvent également obtenir plus d'informations sur l'intégration de la plateforme d'IA en temps réel de Dataminr dans leur environnement Esri ArcGIS existant en contactant esri@dataminr.com.

Pour en savoir plus sur la manière dont les cartes et les services de localisation de pointe d'Esri peuvent améliorer la connaissance en temps réel et la prise de décision, rendez-vous sur esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview.

À propos de Dataminr

Dataminr a créé une plateforme IA en temps réel révolutionnaire pour détecter les événements, les risques et les informations critiques à partir de signaux de données publiques. La plateforme IA de pointe de l'entreprise effectue chaque jour des trillions de calculs sur des milliards de données publiques provenant de plus d'un million de sources uniques. Dataminr est connue pour sa plateforme d'IA novatrice, pionnière dans le domaine de l'IA multimodale fusionnée, qui synthétise des téraoctets de données en temps réel provenant de textes, d'images, de vidéos, de sons et de signaux de capteurs afin de détecter avec précision et en temps réel les événements, les menaces et les risques dans plus de 150 langues et 220 pays et territoires. La société a également été la première à mettre au point ReGenAI, une forme révolutionnaire d'IA générique qui régénère automatiquement des résumés d'événements en direct et en temps réel au fur et à mesure que ceux-ci se déroulent. Grâce à plus de 50 modèles linguistiques propriétaires de grande envergure, Dataminr fournit les informations exploitables les plus précoces afin de renforcer la sécurité et la résilience des organisations, des infrastructures et des personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dataminr.com.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de globe d’Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne ou dans certaines autres juridictions. Les autres sociétés et produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.