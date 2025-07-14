Esri的ArcGIS Basemaps为Dataminr First Alert提供支持，助力增强实时事件检测与感知能力

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri与领先的实时AI平台Dataminr展开合作，旨在提升公共机构的实时应急响应能力。Esri的ArcGIS Basemaps将整合到实时重大事件发现解决方案Dataminr First Alert中。First Alert被全球公共部门机构用于应急与危机响应、外交安全、基础设施保护等场景，此次整合后，它将借助Esri的ArcGIS Basemaps提升客户的决策能力。未来几个月，Dataminr将逐步为现有First Alert用户切换至全新的Esri底图体验。

Esri全球业务发展企业总监Richard Cooke表示：“通过为First Alert用户提供Esri全面且权威的底图资源，我们很高兴能为各类机构赋予只有我们的位置服务才能实现的先进地理空间感知能力。此次整合将帮助Dataminr的客户更早发现新兴威胁、直观了解威胁与关键资产的距离，并更快地做出更明智的决策。”

这一新整合功能为需要实时了解事件和潜在紧急情况的用户提供了一个基于地图的统一操作资源。通过将地图功能与AI相结合，用户能够比传统方法更快地检测和定位新兴风险与事件，提供尽可能早的预警。增强的地图性能和视觉背景有助于加快理解与决策速度。

Dataminr总裁兼首席运营官Brian Gumbel表示：“通过以Esri的地理空间数据作为First Alert操作视图的基础，我们正在为公共部门借助实时、可操作的洞察来管理和评估风险树立新标准。在分秒必争的时刻，准确了解正在发生的事情及其位置，是有效响应的关键。”

Dataminr为全球220多个国家和地区的政府及公共安全机构提供服务，被公认为全球领先的AI软件提供商之一。该公司的独特平台监控超过100万个公共数据源，包括150多种语言的图像、视频和文本。Dataminr将开始迁移现有客户至ArcGIS Basemaps，迁移工作预计于今年年底完成。不过，希望尽快全面使用Esri底图的客户可联系其客户成功经理启动迁移流程。

公共部门机构如需了解更多关于将Dataminr的实时AI平台整合到现有Esri ArcGIS环境中的信息，可发送邮件至esri@dataminr.com。

如需进一步了解Esri世界领先的地图和位置服务如何增强实时感知与决策能力，请访问esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview。

关于Dataminr

Dataminr打造了一款革命性的实时AI平台，用于从公共数据信号中检测事件、风险和关键信息。该公司世界领先的AI平台每天对来自超过100万个独特公共数据源的数十亿公共数据输入进行数万亿次计算。Dataminr以其开创性的AI平台而闻名，该平台率先推出了多模态融合AI——综合处理数太字节的实时数据，包括文本、图像、视频、声音和传感器信号，以150多种语言在220多个国家及地区实现准确的实时事件、威胁和风险检测。该公司还率先推出了ReGenAI，这是一种突破性的生成式AI，能随着事件的发展实时自动更新实时事件简报。依托50多个专有大型语言模型，Dataminr提供最早的可操作信息，以增强机构、基础设施和人员的安全性与韧性。如需了解更多信息，请访问www.dataminr.com。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

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