L’Empire State Building Run-Up 2025 revient le 8 octobre

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L’Empire State Building (ESB) annonce l’ouverture des inscriptions à la loterie générale pour la prochaine édition de l’Empire State Building Run-Up (ESBRU), prévue le 8 octobre 2025 à 20 h. L’ESB annonce également que l’ESBRU 2025 sera présenté par NYU Langone Health et soutenu par la Challenged Athletes Foundation. La période d’inscription à la loterie générale se déroulera du 14 au 28 juillet 2025.

Pour cette 47ee édition, 225 participants graviront les 1 576 marches menant au célèbre observatoire de l’immeuble. L’événement rassemblera des athlètes d’élite hommes et femmes, des représentants des médias, des célébrités, des agents immobiliers de New York, des locataires de l’immeuble, des athlètes de la Challenged Athletes Foundation (CAF), des membres du NYPD et du FDNY, ainsi que le grand public, entre autres. Le 30 juillet, les participants sauront s’ils ont été retenus, et les frais d’inscription de 175 dollars par coureur ne seront facturés qu’après confirmation de leur sélection.

« Nous sommes ravis d’accueillir NYU Langone Health comme nouveau sponsor principal et nous attendons avec impatience les athlètes venus du monde entier pour cette 47e édition de la course la plus emblématique au monde, l’Empire State Building Run-Up », a déclaré Tony Malkin, président-directeur général d’Empire State Realty Trust. « Les coureurs repousseront encore une fois leurs limites dans cette compétition incontournable, qui les mènera au sommet de l’attraction classée numéro un au monde par Tripadvisor. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants au tirage au sort. »

Pour la première fois sponsor principal de l’événement, NYU Langone Health — système de santé intégré avec sept hôpitaux et plus de 320 sites de soins ambulatoires — se distingue par ses résultats exceptionnels, fruit d’une exigence constante de qualité, qui lui vaut l’un des taux de mortalité les plus bas du pays.

La Challenged Athletes Foundation® demeure le partenaire caritatif officiel de l’ESBRU, avec une division dédiée aux athlètes présentant un handicap physique permanent ainsi qu’aux soutiens de la CAF qui collectent des fonds afin d’améliorer la vie des personnes handicapées par le biais du sport. Les coureurs souhaitant éviter la loterie peuvent rejoindre la #TeamCAF via une inscription en ligne, garantissant ainsi leur participation tout en soutenant une cause solidaire.

L’édition 2025 de l’ESBRU est produite par Super Race Systems.

Pour plus d’informations sur l’Empire State Building Run-Up et pour vous inscrire à la loterie, veuillez consulter le site officiel. Des photos et vidéos haute résolution des précédentes éditions sont disponibles ici.

À propos de l'Empire State Building

L’Empire State Building, propriété de l’Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT : NYSE), — « le bâtiment le plus célèbre au monde » — culmine à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan, de la base à l’antenne. Sa rénovation de 165 millions de dollars a entièrement transformé l’expérience Observatory, avec une nouvelle entrée dédiée aux visiteurs, un musée interactif composé de neuf galeries, et un observatoire réaménagé au 102e e étage doté de baies vitrées panoramiques. Le parcours vers le célèbre observatoire du 86e e étage — le seul en extérieur offrant une vue à 360 degrés sur New York — permet aux visiteurs de découvrir l’histoire emblématique du bâtiment et son rôle dans la culture populaire. Accueillant des millions de visiteurs chaque année, l’Observatory Experience a été élue attraction n° 1 au monde et aux États-Unis pour la troisième année consécutive par les Travelers' Choice Awards de Tripadvisor. Il a aussi été désigné « Bâtiment préféré des Américains » par l’American Institute of Architects, destination touristique la plus populaire au monde par Uber, et attraction n° 1 de New York dans l’Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Depuis 2011, le gratte-ciel est entièrement alimenté par de l'électricité éolienne renouvelable, et ses nombreux étages abritent une vaste gamme de locataires de bureaux tels que LinkedIn et Shutterstock, ainsi que des commerces tels que STATE Grill and Bar, Tacombi et Starbucks. Pour obtenir de plus amples informations et des billets pour l'expérience Observatoire, rendez-vous sur le site esbnyc.com ou suivez le gratte-ciel sur Facebook, X (ex-Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok..

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.