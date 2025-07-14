Stone Point Capital完成第十只旗舰基金募集，获得115亿美元承诺资本

康涅狄格州格林尼治--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于金融服务及相关行业的私募股权公司Stone Point Capital LLC今日宣布，其第十只私募股权基金Trident X已完成最终募集，总承诺资本达115亿美元。Trident X不仅超出了90亿美元的初始目标和硬顶上限，且规模较2022年募集完成的90亿美元基金Trident IX高出约25亿美元。

Trident X获得了现有投资者群体的大力支持，同时也吸引了全球多家顶尖机构投资者的首次注资。普通合伙人及关联实体出资约7.5亿美元。

Stone Point Capital董事长兼联席首席执行官Chuck Davis表示：“我们感谢有限合伙人的持续信任与支持，也为Trident系列基金在30年历程及多轮市场周期中展现出的持久韧性感到自豪。借助Trident X，我们将继续深耕我们认为自身擅长的领域——主动发掘全球金融服务行业及周边领域的杰出运营型企业所有者，并助力他们为自身业务创造持久价值。”

Stone Point Capital联席首席执行官Jim Carey补充道：“我们相信，团队的稳定性、战略的一致性及业绩的持续性，将继续让我们凭借广泛的人脉网络，在投资项目获取方面占据独特优势。我们对第十只旗舰基金面临的机遇感到振奋不已，并将继续专注于为投资者创造价值。”

Trident X的投资期始于2025年5月，截至目前已完成一项投资——对全方位基金管理服务提供商Ultimus Fund Solutions的投资。

Stone Point在全球金融服务行业拥有超过30年的投资经验，最初聚焦于保险承销领域的私募股权投资，随后逐步拓展至广泛的金融及商业服务领域。高级管理团队成员自1998年起便主导公司运营。该公司与经验丰富的管理团队合作，通过Trident系列基金灵活开展各类交易。Stone Point在独立结构性收购以及从大型机构中分拆业务等方面均有涉猎——为每一次投资组合公司合作带来深厚的行业知识和广泛的人脉网络。Stone Point已在10个活跃的垂直领域及70多个细分行业投资了160多家公司。此外，该公司还拥有信贷投资平台Stone Point Credit，资产管理规模近100亿美元。

Debevoise & Plimpton LLP担任Stone Point组建Trident X的法律顾问。

关于Stone Point Capital

Stone Point是一家投资公司，其私募股权和信贷平台管理的资产规模超过650亿美元。Stone Point聚焦于投资总部主要位于北美和西欧的全球金融服务行业及相关领域的公司。该公司还投资另类资产类别，包括通过旗舰Trident系列基金开展的私募股权投资，以及通过混合基金和单独管理账户进行的信贷投资。此外，Stone Point Capital Markets为公司、投资组合公司及其他客户提供专门的融资解决方案。如需了解更多信息，请访问www.stonepoint.com。

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