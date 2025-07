2025年帝国大厦爬楼赛将于10月8日回归

由NYU Langone Health赞助,Challenged Athletes Foundation提供支持 7月14日开始抽签

帝国大厦举办一年一度的爬楼赛,由Starbucks赞助并由Challenged Athletes Foundation提供支持 纽约--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- 帝国大厦(ESB)举办了第46届年度帝国大厦爬楼赛,此次活动由Starbucks赞助并由Challenged Athletes Foundation (CAF)提供支持。在几场指定的预赛中,来自世界各地的650多名参赛者爬过大厦的1576级楼梯,抵达位于标志性的86层观景台的终点线。 Empire State Realty Trust董事长兼首席执行官Tony Malkin表示:“帝国大厦是全世界排名第一的景点,对于全球各级别的参赛者来说,参加帝国大厦爬楼赛并登顶是每个人终其一生的愿望,也一项重大成就。我们祝贺所有参加这场终极耐力测试的人。” 日本的Ryoji Watanabe以10分34秒的成绩获得男子精英预赛第一名,马来西亚的Wai Ching Soh和意大利的Fabio Ruga分获第二和第三名。 Watanabe表示:“跑这个赛道非常艰难,但我还是想赢下比赛。我做到了,并且感到非常高兴。” 德国的Monica Carl以13分30秒的成绩在女子精英预赛中排名第一,日本的Yuko Tateishi和德国的Verena...