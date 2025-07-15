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2025年帝国大厦爬楼赛将于10月8日回归

由NYU Langone Health赞助，Challenged Athletes Foundation提供支持

7月14日开始抽签

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 帝国大厦(ESB)今日宣布，2025年10月8日晚8点举行的年度帝国大厦爬楼赛(ESBRU)开启大众抽签报名。帝国大厦同时宣布，本届爬楼赛由NYU Langone Health赞助，Challenged Athlete’s Foundation提供支持。大众抽签报名时间为2025年7月14日至7月28日。

在第47届年度爬楼赛中，225名选手将沿着这座标志性建筑的1576级楼梯，向举世闻名的观景台冲刺。今年的预赛组别包括精英男女组、媒体组、名人组、纽约市房地产经纪人组、大厦租户组、CAF运动员组、纽约警察局和纽约消防局成员组，以及大众组等。7月30日，已报名的选手将收到参赛资格通知，每位选手的参赛费用为175美元，仅在通过抽签获得资格后收取。

Empire State Realty Trust董事长兼首席执行官Tony Malkin表示：“我们欣然欢迎NYU Langone Health成为新赞助商，并期待来自世界各地的选手齐聚这场全球最著名的大楼赛事——第47届帝国大厦爬楼赛。选手们将在这场‘人生必体验’赛事中再次挑战自我极限，登顶被Tripadvisor评为全球头号景点的帝国大厦。祝所有参与抽签的人好运。”

首次担任主办赞助商的NYU Langone Health是一个综合性医疗系统，拥有7个住院点和320多个门诊点，通过对医疗质量的严格把控，持续实现最佳患者预后，其死亡率在全美处于最低水平之列。

Challenged Athletes Foundation® (CAF)再次成为帝国大厦爬楼赛的官方慈善合作伙伴，为永久性身体残疾运动员和CAF的支持者设立一个组别，他们筹集资金以通过体育赋能他人。参赛选手可以通过慈善筹款保证名额绕过抽签，直接与#TeamCAF一同参赛，详细信息可在线查阅。

2025年帝国大厦爬楼赛由Super Race Systems承办。

有关帝国大厦爬楼赛和官方抽签报名的更多信息可在线查阅。往年的高清图片和视频可在此处下载。

关于帝国大厦

帝国大厦被誉为“世界最著名的建筑”，由Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE)拥有。帝国大厦位于曼哈顿市中心，从地基到天线的高度达1454英尺。帝国大厦观景台斥资1.65亿美元进行了改造，提供全新的体验，包括专属游客入口、包含9个展厅的互动式博物馆，以及重新设计的102层观景台，并配有落地窗。举世闻名的86层观景台是唯一一个360度的露天观景台，可以饱览纽约及其他地方的景色，为游客带来完整的纽约市体验，涵盖了从大楼历史沿革和当前在流行文化中的地位等各个方面。帝国大厦观景台每年接待数以百万计的游客，在Tripadvisor的《旅行者选择奖：最值得做的事情至尊奖》中被评为全球头号景点并连续三年被评为美国头号景点，被美国建筑师协会评为“美国最受喜爱的建筑”，被Uber评选为世界最热门旅游景点，并在Lonely Planet的《终极旅游名单》中被评为纽约市头号景点。

自2011年以来，该建筑一直完全由可再生风能供电，其中多个楼层为领英和Shutterstock等各大公司的办事处，以及STATE Grill and Bar、Tacombi和星巴克等零售商户。若要了解更多信息和观景台体验门票，请访问 esbnyc.com 或关注帝国大厦的 FacebookX（前Twitter）InstagramWeiboYouTubeTikTok.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人：
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Jamie Steinberg
jsteinberg@esrtreit.com

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