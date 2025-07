Andersen Consulting renforce sa plateforme avec l'arrivée de Baufest

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting étend ses capacités de transformation numérique grâce à un accord de collaboration avec Baufest, une société mondiale de conception et de développement de produits numériques.

Avec plus de 30 ans d'expérience et des bureaux aux Amériques et en Europe, Baufest est reconnu pour combiner une technologie de pointe avec une compréhension approfondie de la stratégie commerciale et de l'expérience utilisateur. La société offre une gamme exhaustive de services, y compris la conception d'entreprise, le développement de produits numériques, les données et l'IA appliquée, et la cybersécurité. Baufest sert des clients dans des secteurs clés tels que la banque et la finance, le commerce de détail, l'énergie et les soins de santé, en mettant l'accent sur l'obtention de résultats commerciaux mesurables grâce à des pratiques technologiques agiles, évolutives et éthiques.

« Notre collaboration avec Andersen Consulting représente une avancée transformationnelle dans les services que nous offrons », déclare Ángel Pérez Puletti, directeur général de Baufest. « La gamme complète de services pluridisciplinaires d’Andersen s’appuie sur l’expertise technique et d'ingénierie de Baufest pour fournir des solutions de conseil transparentes à nos clients du monde entier. Nous pouvons fournir des solutions de bout en bout qui relèvent les défis stratégiques, opérationnels et technologiques, en aidant les organisations non seulement à réagir au changement, mais aussi à le maîtriser. »

« La réputation de Baufest en matière de solutions technologiques sophistiquées et axées sur l’utilisateur s’inscrit parfaitement dans notre vision du conseil transformateur », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d’Andersen. « Alors que les entreprises sont confrontées à une pression croissante pour se moderniser, innover et renforcer leur résilience, elles ont besoin de conseillers capables de concilier vision à long terme et exécution à court terme. Avec l’ajout de Baufest et de ses capacités techniques approfondies, nous renforçons notre capacité à fournir des solutions globales qui stimulent la transformation. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, pour fournir des services de niveau international en consultation, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et services-conseils, sur une plateforme mondiale réunissant plus de 20 000 professionnels dans plus de 500 emplacements grâce à ses sociétés membres et ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui offre des solutions de services-conseils par l’intermédiaire de ses sociétés membres et collaboratrices à l’échelle mondiale.

