Mouser最新系列探索工程領域中AI與人類專業知識的平衡

德州達拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 提供最新電子元件和工業自動化產品的全球授權經銷商Mouser Electronics, Inc.今日發表其共同為創新賦能(EIT)技術系列的最新一期內容——《AI驅動的工程設計》。本期內容探討了如何平衡運用人工智慧(AI)的能力與人類專業知識。AI驅動的工具如今正協助工程師以前所未見的精確度簡化複雜的設計流程。

透過將耗時的分析工作交由AI處理,並更快地提煉設計見解,工程師得以專注于自己最擅長的領域:解決高階挑戰、突破技術邊界、打造精密解決方案。隨著生成式智慧和預測建模技術日益先進,人類洞察與機器智慧之間的相乘作用正在重新定義工程問題的解決方式,以及創新成果推向市場的速度。透過合理利用AI,工程師能夠突破侷限、更自由地創新,並最終交付更穩健、更精密的解決方案。這種以人為本的AI整合方式可確保技術成為值得信賴的合作夥伴。工程師始終是每一項突破的核心,他們借助這些工具,能夠比以往更快地行動、更宏大地思考、更自信地創新。

在The Tech Between Us 播客中,主持人、Mouser技術內容總監Raymond Yin與SnapMagic銷售總監Nemanja Jokanovic一同探討了近期整合AI後工程工具的演變,以及這一變化對設計未來的影響。此外,In Between The Tech播客還邀請了Zams執行長Nirman Dave,他探討了判斷AI平台品質的關鍵因素、低程式碼/無程式碼程式的優勢,以及如何利用AI工具改進設計。

Yin表示:「AI正在徹底改變工程工作流程,讓我們能夠實現前所未見的精確度和效率水準。未來的關鍵在於實現人類創造力與AI工具所具備能力之間的和諧統一。本期內容探討了工程師如何駕馭這種協作,從而開創前所未見的創新成果。」

除播客外,EIT系列還包括深度影片、技術文章、與主題相關的資訊圖表,以及訂閱使用者專享內容,深入探討工程師如何在自身知識與智慧工具之間建立共生關係。透過探索與AI的這種關係,該系列為工程專業人士提供知識支援,協助他們開發新一波創新解決方案。

Mouser的「共同為創新賦能」計畫成立於2015年,是電子元件產業最受肯定的教育計畫之一。如欲瞭解更多資訊,請造訪https://www.mouser.com/empowering-innovation/ai-powered-engineering/並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上關注Mouser。

