Andersen Consulting通过新增合作公司Baufest强化平台实力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与全球数字产品设计与开发公司Baufest达成合作协议，以此拓展其数字转型能力。

Baufest拥有30多年经验，在美洲和欧洲均设有办事处，以将前沿技术与对商业战略及用户体验的深刻理解相结合而闻名。该公司提供全方位服务，包括业务设计、数字产品开发、数据与应用AI以及网络安全。Baufest服务于银行和金融、零售、能源以及医疗保健等关键行业的企业客户，专注于通过敏捷、可扩展且合乎道德的技术实践，推动达成可衡量的业务成果。

Baufest董事总经理Ángel Pérez Puletti表示：“与Andersen Consulting的合作标志着我们所提供的服务向前迈出了变革性的一步。Andersen全面的多学科服务与Baufest深厚的技术和工程专业知识相辅相成，能够为全球客户提供无缝衔接的咨询解决方案。我们可以交付端到端的解决方案，解决战略、运营和技术层面的挑战——帮助企业不仅能应对变革，更能引领变革。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Baufest在提供复杂且以用户为中心的技术解决方案方面享有盛誉，这与我们在变革性咨询领域的愿景无缝契合。随着企业面临越来越大的现代化、创新和构建韧性的压力，它们需要能够将长期愿景与短期执行衔接起来的顾问。通过纳入Baufest及其深厚的技术能力，我们增强了提供推动转型的整体解决方案的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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