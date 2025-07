Mouser最新系列探索工程领域中AI与人类专业知识的平衡

德州达拉斯和沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供最新电子元件和工业自动化产品的全球授权分销商Mouser Electronics, Inc.今日发布其共同为创新赋能(EIT)技术系列的最新一期内容——《AI驱动的工程设计》。本期内容探讨了如何平衡运用人工智能(AI)的能力与人类专业知识。AI驱动的工具如今正助力工程师以前所未有的精度简化复杂的设计流程。

通过将耗时的分析工作交由AI处理,并更快地提炼设计见解,工程师得以专注于自己最擅长的领域:解决高阶挑战、突破技术边界、打造精密解决方案。随着生成式智能和预测建模技术日益先进,人类洞察与机器智能之间的协同作用正在重新定义工程问题的解决方式,以及创新成果推向市场的速度。通过合理利用AI,工程师能够突破局限、更自由地创新,并最终交付更稳健、更精密的解决方案。这种以人为本的AI整合方式可确保技术成为值得信赖的合作伙伴。工程师始终是每一项突破的核心,他们借助这些工具,能够比以往更快地行动、更宏观地思考、更自信地创新。

在The Tech Between Us 播客中,主持人、Mouser技术内容总监Raymond Yin与SnapMagic销售总监Nemanja Jokanovic一同探讨了近期整合AI后工程工具的演变,以及这一变化对设计未来的影响。此外,In Between The Tech播客还邀请了Zams首席执行官Nirman Dave,他探讨了判断AI平台质量的关键因素、低代码/无代码程序的优势,以及如何利用AI工具优化设计。

Yin表示:“AI正在彻底改变工程工作流程,让我们能够实现前所未有的精度和效率水平。未来的关键在于实现人类创造力与AI工具所具备能力之间的和谐统一。本期内容探讨了工程师如何驾驭这种协作,从而开创前所未见的创新成果。”

除播客外,EIT系列还包括深度视频、技术文章、与主题相关的信息图表,以及订阅用户专享内容,深入探讨工程师如何在自身知识与智能工具之间建立共生关系。通过探索与AI的这种关系,该系列为工程专业人士提供知识支持,助力他们开发新一波创新解决方案。

Mouser的“共同为创新赋能”计划成立于2015年,是电子元件行业最受认可的教育计划之一。如需了解更多信息,请访问https://www.mouser.com/empowering-innovation/ai-powered-engineering/并在Facebook、LinkedIn、X和YouTube上关注Mouser。

作为一家全球性授权分销商,Mouser提供最广泛的最新半导体、电子元件和工业自动化产品选择。Mouser的客户可以期待获得100%认证的正品,这些产品完全可以从每个制造商合作伙伴处溯源。为了帮助客户加快设计速度,Mouser网站提供内容广泛的技术资源库,包括一个技术资源中心,以及产品数据表、特定供应商的参考设计、应用说明、技术设计信息、工程工具和其他有用信息。

