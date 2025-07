Esri arbeitet mit Microsoft zusammen, um ArcGIS-Anwendern neue KI-Verbesserungen zu bieten

REDLANDS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Esri, der weltweit führende Anbieter von Geografischen Informationssystemen (GIS), integriert Microsoft Azure OpenAI Service in ArcGIS. Diese leistungsstarke Zusammenarbeit stattet Anwender mit völlig neuen KI-Assistenten aus, die die Arbeit mit Geodaten, Karten und Analysen vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht die natürliche Sprachinteraktion der KI den Benutzern, komplexe räumliche Probleme schnell zu verstehen.

Durch die Automatisierung räumlicher Analysen können Unternehmen jeder Größe das volle Potenzial von KI-gestützten GIS nutzen. Diese Demokratisierung von GIS kann allen helfen, von Stadtplanern und politischen Entscheidungsträgern bis hin zu Unternehmen, Forschungsgruppen und Bürgern, schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Die Integration von Azure OpenAI in Foundry Models baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Esri und Microsoft im Bereich KI auf.

Die neue Integration wird die Problemlösung und Produktivität für Benutzer in vielerlei Hinsicht verbessern, darunter:

Aktiver Einsatz von GeoAI zur Optimierung der Problemlösung durch verbesserte Datenanalyse, Mustererkennung und Änderungsverfolgung. Geheimdienste können Ereignisanalysen automatisieren, Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsorganisationen können invasive Arten erkennen, der Öl- und Gassektor kann Vermögenswerte überwachen, Behörden für öffentliche Sicherheit können prädiktive Analysen für den Verkehr und Notfallmaßnahmen nutzen und Versicherungsunternehmen können Daten zur Beschleunigung von Schadensfällen und Wiederherstellungsprozessen verwenden.

KI-Assistenten stehen als Ressource zur Verfügung, um GIS-Analysten dabei zu unterstützen, ihre Produktivität zu steigern und Informationsprodukte für alle zugänglicher zu machen. In ArcGIS-Produkte integrierte KI-Assistenten helfen Analysten bei der Erstellung von Inhalten, der Analyse und Zusammenfassung von Daten, der Bereitstellung von Vorschlägen und Empfehlungen und sogar beim Schreiben von Code.

ArcGIS for Teams verfügt über einen deklarativen Agenten für Microsoft 365 Copilot, der eine KI-gestützte Suche und Ermittlung von zuverlässigen Karten, Apps und Standortdaten direkt in Microsoft Teams, Microsoft Outlook und Microsoft 365-Portalseiten ermöglicht. Benutzer können wichtige Daten zu Personen, Infrastruktur und Umwelt effizient finden und darauf zugreifen. Die Suche umfasst sowohl öffentlich verfügbare ArcGIS-Inhalte als auch private geografische Daten von Organisationen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft und die Integration von Microsoft Azure OpenAI in Foundry Models in ArcGIS ist ein Meilenstein für die Geotechnologie“, so Jay Theodore, Chief Technology Officer für KI und Unternehmenstechnologien bei Esri. „Durch die Demokratisierung des geografischen Verständnisses beseitigen wir Barrieren und ermöglichen es Benutzern, das volle Potenzial von Standortinformationen auszuschöpfen. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, räumliche Analysen für Unternehmen jeder Größe zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.“

Jason Graefe, CVP, Worldwide ISV & Digital Natives Team bei Microsoft, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Esri: „Es geht nicht nur um die Integration von Technologien, sondern auch darum, einen neuen Maßstab für Innovationen im Geodatenbereich zu setzen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Menschen und Unternehmen weltweit zu stärken, indem die Führungsrolle von Esri im Bereich Geodaten mit der Expertise von Microsoft in den Bereichen Cloud und KI kombiniert wird.“

ArcGIS ist eine umfassende Geodatenplattform für Unternehmen, die auf einem fortschrittlichen KI-Technologie-Framework basiert. GeoAI, einer der Eckpfeiler dieser Plattform, verbessert die Fähigkeit von Unternehmen, Geodaten zu analysieren und zu interpretieren. Zusammen mit den integrierten KI-Assistenten von Esri, die die Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Produktivität verbessern, optimiert ArcGIS die Entscheidungsfindung, steigert die Produktivität und bietet eine unvergleichliche Benutzererfahrung. Die Azure-Infrastruktur wird als Rechenressource zur Verfügung stehen, mit der Benutzer über 90 vorab trainierte Deep-Learning-Modelle mit der GeoAI-Toolbox nutzen können.

Entdecken Sie, wie Esri die Geotechnologie revolutioniert, indem es KI-gestützte Erkenntnisse erschließt: esri.com/en-us/geospatial-artificial-intelligence/overview.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

