Stone Point Capital完成第十只旗艦基金募資，籌得115億美元承諾資本

康乃狄克州格林尼治--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于金融服務及相關產業的私人股權公司Stone Point Capital LLC今日宣布，其第十只私人股權基金Trident X已完成最終募資，總承諾資本達115億美元。Trident X不僅超出了90億美元的初始目標和硬頂上限，且規模較2022年募資完成的90億美元基金Trident IX高出約25億美元。

Trident X獲得了現有投資人群體的大力支持，同時也吸引了全球多家頂尖機構投資人的首次注資。普通合夥人及關聯實體出資約7.5億美元。

Stone Point Capital董事長兼共同執行長Chuck Davis表示：「我們感謝有限合夥人的持續信任與支援，也為Trident系列基金在30年歷程及多輪市場週期中展現出的持久韌性感到驕傲。借助Trident X，我們將繼續深耕我們認為自身擅長的領域——主動發掘全球金融服務行業及周邊領域的傑出業主經營者，並協助他們為自身業務創造持久價值。」

Stone Point Capital共同執行長Jim Carey補充說道：「我們相信，團隊的穩定性、策略的一致性及業績的持續性，將繼續讓我們憑藉廣泛的人脈網路，在投資專案獲取方面佔有獨特優勢。我們對第十只旗艦基金面臨的商機感到振奮不已，並將繼續專注于為投資人創造價值。」

Trident X的投資期始於2025年5月，截至目前已完成一項投資——對全方位基金管理服務提供者Ultimus Fund Solutions的投資。

Stone Point在全球金融服務業擁有超過30年的投資經驗，最初聚焦於保險承銷領域的私人股權投資，隨後逐步擴大至廣泛的金融及商業服務領域。高階管理團隊成員自1998年起便主導公司營運。該公司與經驗豐富的管理團隊合作，透過Trident系列基金靈活展開各類交易。Stone Point在獨立結構化收購以及從大型機構中分拆業務等方面均有豐富經驗——為每一次投資組合公司合作帶來深厚的產業知識和廣泛的人脈網路。Stone Point已在10個活躍的垂直領域及70多個區隔產業投資了160多家公司。此外，該公司還擁有信貸投資平台Stone Point Credit，資產管理規模近100億美元。

Debevoise & Plimpton LLP擔任Stone Point設立Trident X的法律顧問。

關於Stone Point Capital

Stone Point是一家投資公司，其私人股權和信貸平台管理的資產規模超過650億美元。Stone Point聚焦於投資總部主要位於北美和西歐的全球金融服務業及相關領域的公司。該公司還投資另類資產類別，包括透過旗艦Trident系列基金展開的私人股權投資，以及透過混合基金和單獨管理帳戶進行的信貸投資。此外，Stone Point Capital Markets為公司、投資組合公司及其他客戶提供專門的融資解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.stonepoint.com。

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