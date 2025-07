La dernière série de Mouser explore l’équilibre entre l’IA et l’expertise humaine en ingénierie

DALLAS ET FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributeur mondial agréé des derniers composants électroniques et produits d’automatisation industrielle, a publié aujourd’hui le nouveau volet de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), intitulé « AI-powered engineering » (L’ingénierie alimentée par l’IA). Cette édition explore la façon dont les capacités de l’intelligence artificielle (IA) s’équilibrent avec l’expertise humaine. Les outils dopés à l’IA aident les ingénieurs à simplifier des processus de conception complexes avec un niveau de précision inédit.

En les libérant des tâches analytiques fastidieuses et en leur offrant un accès plus rapide aux informations de conception, l’IA permet aux ingénieurs de se recentrer sur ce qu’ils font de mieux : relever des défis techniques de haut niveau, repousser les limites de l’innovation et développer des solutions de pointe. À mesure que les capacités d’intelligence générative et de modélisation prédictive progressent, l’alliance entre l’intuition humaine et l’intelligence artificielle transforme la manière dont les problèmes d’ingénierie sont abordés et accélère la mise sur le marché des innovations. Grâce à une utilisation maîtrisée, les ingénieurs peuvent repousser les frontières de la conception, innover plus librement et concevoir des solutions toujours plus robustes et avancées. Cette approche centrée sur l’humain fait de l’IA un véritable partenaire de confiance. Les ingénieurs restent au cœur des avancées, équipés d’outils qui leur permettent de gagner en rapidité, en ambition et en confiance.

Dans le podcast « The Tech Between Us », Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser, accueille Nemanja Jokanovic, directeur des ventes chez SnapMagic, pour analyser l’évolution des outils d’ingénierie avec l’intégration récente de l’IA et son influence sur l’avenir de la conception. Le podcast « In Between The Tech » met à l’honneur Nirman Dave, PDG de Zams, qui explore les facteurs clés garantissant la qualité des plateformes d’IA, les bénéfices des solutions low-code/no-code, et la façon dont les outils basés sur l’IA peuvent enrichir les processus de conception.

« L’IA révolutionne les flux de travail en ingénierie, offrant des niveaux de précision et d’efficacité sans précédent », déclare M. Yin. « L’avenir repose sur une synergie entre l’ingéniosité humaine et les capacités offertes par l’IA. Cet épisode explore comment les ingénieurs peuvent tirer parti de cette collaboration pour concrétiser des innovations encore inimaginables aujourd’hui. »

En plus du podcast, la série EIT propose une vidéo approfondie, des articles techniques, des infographies thématiques et du contenu exclusif destiné aux abonnés, L’ensemble explore en profondeur comment les ingénieurs peuvent créer une relation symbiotique entre leur expertise et les outils intelligents. En explorant cette dynamique avec l’IA, la série fournit aux ingénieurs les clés pour développer la prochaine génération de solutions innovantes.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est devenu l’un des programmes éducatifs les plus reconnus du secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus : https://www.mouser.com/empowering-innovation/ai-powered-engineering/. Suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

Pour les dernières actualités Mouser et nos produits : https://www.mouser.com/newsroom/.

Mouser, distributeur mondial agréé, propose la plus large sélection de semi-conducteurs, composants électroniques et produits d’automatisation industrielle les plus récents. Les clients de Mouser ont l’assurance de recevoir des produits 100 % certifiés et authentiques, entièrement traçables depuis les fabricants partenaires. Pour soutenir les ingénieurs dans leurs projets, le site web de Mouser offre une bibliothèque complète de ressources techniques : centre de ressources, fiches techniques, conceptions de référence, notes d’application, informations sur la conception, outils d’ingénierie et autres contenus spécialisés.

Les professionnels peuvent se tenir informés des dernières actualités concernant les produits, les technologies et les applications grâce à la newsletter électronique gratuite de Mouser. Les abonnements aux e-mails d'actualités et de référence de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins uniques et changeants des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur n'offre aux ingénieurs un tel niveau de personnalisation et de contrôle sur les informations qu'ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd'hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

