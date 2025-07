Esri的ArcGIS Basemaps為Dataminr First Alert提供支援，協助強化即時事件偵測與感知能力

加利福尼亞州雷德蘭茲--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Esri,全球地理資訊系統(GIS)技術與位置智能領域的領導者,今日宣佈推出 ArcGIS for Autodesk Forma®。作為與 Autodesk® 長期合作的一部分,這項全新整合將在 Autodesk Forma 中引入 Esri 的權威地理空間參考數據,為建築、工程、建造與營運(AECO)專業人士的設計與規劃帶來變革。ArcGIS for Autodesk Forma 將為用戶提供統一的設計環境,無需切換平台即可實現更流暢的協作。 「我們很高興能與 Autodesk 深化合作,為 AECO 行業打造更具凝聚力的專案體驗。」Esri 的 AEC 全球業務發展總監 Kathleen Kewley 表示,「透過將 Esri 豐富的數據資源融入 Autodesk Forma,將有效提升營運效率並優化商業成果。」 ArcGIS for Autodesk Forma 將作為 Autodesk 的擴展組件,整合地理數據與地理空間服務,為 Autodesk 產品帶來更深入的分析與洞察。透過將 ArcGIS 融...