Esri的ArcGIS Basemaps為Dataminr First Alert提供支援，協助強化即時事件偵測與感知能力

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位置智慧領域的全球領導者Esri與首屈一指的即時AI平台Dataminr展開合作，旨在提升公共機構的即時緊急回應能力。Esri的ArcGIS Basemaps將整合到即時重大事件發現解決方案Dataminr First Alert中。First Alert被全球公共部門機構用於應急與危機回應、外交安全、基礎設施保護等場景，此次整合後，它將借助Esri的ArcGIS Basemaps提升客戶的決策能力。未來幾個月，Dataminr將逐步為現有First Alert使用者切換至全新的Esri底圖體驗。

Esri全球業務發展企業總監Richard Cooke表示：「透過為First Alert使用者提供Esri全面且權威的底圖資源，我們很高興能為各類機構賦予只有我們的位置服務才能實現的先進地理空間感知能力。此次整合將協助Dataminr的客戶更早發現新興威脅、直覺式瞭解威脅與關鍵資產的距離，並更快地做出更明智的決策。」

這一新整合功能為需要即時瞭解事件和潛在緊急情況的使用者提供了一個基於地圖的統一操作資源。透過將地圖功能與AI相結合，使用者能夠比傳統方法更快地偵測和定位新興風險與事件，提供盡可能早的預警。經強化的地圖效能和視覺背景有助於加快理解與決策速度。

Dataminr總裁兼營運長Brian Gumbel表示：「透過以Esri的地理空間資料做為First Alert操作視圖的基礎，我們正在為公共部門借助即時、可操作的洞察來管理和評估風險樹立新基準。在分秒必爭的時刻，準確瞭解正在發生的事情及其位置，是有效回應的關鍵。」

Dataminr為全球220多個國家和地區的政府及公共安全機構提供服務，被公認為全球首屈一指的AI軟體供應商之一。該公司的獨特平台監控超過100萬個公共資料來源，包括150多種語言的影像、視訊和文本。Dataminr將開始移轉現有客戶至ArcGIS Basemaps，移轉工作預計於今年年底完成。不過，希望儘快全面使用Esri底圖的客戶可聯絡其客戶成功經理啟動移轉流程。

公共部門機構如欲瞭解更多關於將Dataminr的即時AI平台整合到現有Esri ArcGIS環境中的資訊，可寄送電子郵件至esri@dataminr.com。

如欲進一步瞭解Esri全球首屈一指的地圖和位置服務如何強化即時感知與決策能力，請造訪esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/overview。

關於Dataminr

Dataminr打造了一款變革性的即時AI平台，用於從公共資料訊號中偵測事件、風險和關鍵資訊。該公司全球首屈一指的AI平台每天對來自超過100萬個獨特公共資料來源的數十億公共資料登錄進行數兆次運算。Dataminr以其開創性的AI平台而聞名，該平台率先推出了多模態融合AI——綜合處理數兆位元組的即時資料，包括文本、影像、視訊、聲音和感測器訊號，以150多種語言在220多個國家及地區實現準確的即時事件、威脅和風險偵測。該公司還率先推出了ReGenAI，這是一種突破性的生成式AI，能隨著事件的發展即時自動更新即時事件簡報。憑藉50多個專有大型語言模型，Dataminr提供最早的可操作資訊，以強化機構、基礎設施和人員的安全性與韌性。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.dataminr.com。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站：esri.com.

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