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Mentor Media借助Boomi将全球EDI集成效率提升多达60%

Boomi的统一低代码平台为Mentor Media全球供应链运营的自动化、可视化与敏捷性提供支持

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- AI驱动自动化领域的领导者Boomi™今日宣布，总部位于新加坡的全球领先供应链解决方案提供商Mentor Media通过使用Boomi Enterprise Platform，将新客户引导时间缩短了多达50%，并将电子数据交换(EDI)集成速度提升了多达60%。

Mentor Media为全球《财富》500强企业提供服务，将EDI作为管理关键业务流程的核心交易机制。此前，该公司的集成流程高度依赖人工且分散零碎。员工必须构建和维护单独的定制模块来连接不同的系统，不仅无法全面掌握这些集成的情况，其设置也无法随市场需求扩展。

随着市场对快速规模化的需求日益增长，Mentor Media需要一个单一、统一的平台来管理端到端集成，改善治理，并在各地区实现一致的规模化发展。

借助Boomi Enterprise Platform，Mentor Media将系统集成时间从21个月缩短至4个月以内，使公司能够更快地为客户和合作伙伴交付成果。

Mentor Media高级副总裁Rueh Herng Yap表示：“Boomi为我们的全球运营带来了颠覆性变化，改变了我们跨地区交付成果和规模化发展的方式。我们的速度更快、效率更高，也为未来的增长做好了更充分的准备。”

标准化、自动化与规模化集成

除显著缩短EDI系统集成时间外，Boomi平台还帮助Mentor Media：

  • 将新仓库部署的上线时间缩短了多达50%，降至6个月以内
  • 通过采用低代码工具和可复用模板，将效率提升了多达60%
  • 通过简化EDI集成，节省了20%的高级开发人员时间

借助Boomi Enterprise Platform，Mentor Media全面掌握了集成流程，推行了最佳实践，并主动识别和应对风险，从而提升了业务韧性和运营效率。

Mentor Media系统开发经理Waikit Chong表示：“我们与Boomi的合作以强有力的方式实现了技术与业务目标的协同。AI驱动的文档处理和智能变更管理工具减轻了高级开发人员的负担，让我们有时间专注于创新和客户体验。”

借助Boomi构建可扩展、面向未来的基础

随着Mentor Media为持续增长做好准备，Boomi的AI功能将帮助用户更快上手，并减少对人工培训的依赖。

Boomi直观的平台还通过缩短学习曲线，让技术背景较弱的用户也能参与集成工作，从而提高企业敏捷性。

Boomi亚太及日本地区首席技术官David Irecki表示：“当今的供应链不仅需要集成，还需要敏捷性、智能和韧性。借助Boomi，Mentor Media构建了一个可扩展且稳健的基础，不仅能连接系统，还能赋能团队扩大运营规模、缩短价值实现时间，并自信地应对动态全球市场的需求。”

更多资源

关于Boomi

作为AI驱动自动化领域的领导者，Boomi帮助全球组织实现万物互联、流程自动化和成果加速。Boomi Enterprise Platform（包括Boomi Agentstudio）将集成与自动化以及数据、API和AI代理管理整合在一个全面的解决方案中。Boomi得到了超过23,000家客户的信任以及由800多家合作伙伴组成的网络的支持，正推动智能自动化转型，帮助各种规模的企业实现规模化的敏捷性、效率和创新。如需了解更多信息，请访问boomi.com

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媒体联系人：
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亚太及日本地区影响力人士关系主管
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