Golden Age Health e Innostellar Biotherapeutics assinam colaboração exclusiva de 10 anos para acelerar a terapia gênica LX-101 voltada a distrofias hereditárias de retina causadas por mutação no gene RPE 65 na China continental

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--Golden Age Health Pte. Ltd. (“GAH”) e a Innostellar Biotherapeutics Co., Ltd. (“Innostellar”) anunciaram hoje um Contrato de Serviços Promocionais exclusivo por dez anos que concede à GAH direitos exclusivos para comercializar e promover o inovador candidato a terapia gênica LX-101 na China continental. Utilizando sua plataforma completa focada no paciente, que abrange educação sobre a doença e aspectos médicos, acesso ao mercado e suporte ao paciente para atender às necessidades ao longo da jornada do paciente, como conscientização sobre a doença, diagnóstico e tratamento em tempo hábil, acessibilidade e custo do tratamento. A GAH, junto com a Innostellar, atuará com urgência para levar essa terapia transformadora aos pacientes afetados por distrofias hereditárias de retina devido à mutação do gene RPE 65 na China continental, para que eles possam "ver o futuro claramente".

"A parceria com a Innostellar posiciona a GAH na vanguarda da terapia gênica no mercado oftalmológico em rápida expansão da China", disse Francis Wan, CEO da Golden Age Health. "Nossa abordagem integrada busca levar inovação que salva a visão aos pacientes de forma rápida e completa".

O dr. Wang Fenghua, fundador e CEO da Innostellar, complementou: "ao colaborar com a GAH, garantimos que o LX-101 chegue rapidamente aos pacientes em toda a China e, o que é mais importante, a preços acessíveis para as famílias, graças às eficiências obtidas pelo desenvolvimento e fabricação local. Facilitar o acesso dos pacientes está no centro da nossa missão".

Sobre as distrofias hereditárias de retina

As distrofias hereditárias de retina (IRDs), incluindo a retinose pigmentar (RP), são doenças genéticas que destroem progressivamente os fotorreceptores, levando à perda severa da visão ou cegueira, muitas vezes desde a infância. A RP afeta cerca de 1 a cada 3.000 a 4.000 pessoas no mundo e está oficialmente incluída no Catálogo Nacional de Doenças Raras da China (primeira lista, 2018), refletindo o compromisso do país em melhorar os desfechos para os pacientes afetados.

Sobre o LX-101

O LX-101 é uma terapia gênica baseada em vírus adeno-associado (AAV) que entrega um gene RPE65 funcional diretamente às células da retina, com o objetivo de restaurar o ciclo visual em pacientes com IRDs causadas por mutações bialélicas no gene RPE65. O programa está em fase III de desenvolvimento clínico na China, com resultados principais previstos para o quarto trimestre de 2025 e solicitação de Registro de Novo Medicamento na NMPA logo em seguida. Se aprovado, o LX-101 oferecerá aos pacientes elegíveis um tratamento de dose única e duradouro projetado para interromper ou possivelmente reverter a perda de visão.

Sobre a Golden Age Health

A Golden Age Health é uma empresa farmacêutica especializada, dedicada a redefinir o acesso de pacientes a medicamentos na China, na região Ásia-Pacífico e em outros mercados. Com sede em Singapura, a GAH combina expertise em acesso ao mercado baseado em dados com sua forte atuação em assuntos médicos e capacidades de RWE para levar terapias de alto impacto a populações com acesso limitado.

Sobre a Innostellar Biotherapeutics

A Innostellar Biotherapeutics é uma empresa de biotecnologia com sede em Xangai, dedicada ao desenvolvimento de terapias gênicas inovadoras para doenças oculares, genéticas e crônicas. Seu principal candidato é o LX-101, a primeira terapia gênica desse tipo a entrar em fase avançada de desenvolvimento na China.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas, incluindo expectativas relacionadas ao desenvolvimento clínico, aprovações regulatórias e lançamentos comerciais. Tais declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.

